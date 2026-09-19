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Jsou zakalené kostky ledu v nápoji zkažené? Zde je vysvětlení

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Pokud si rádi dáváte do nápojů kostky ledu, určitě jste si už všimli, že většina z nich je uvnitř poněkud „zakalená“. Ale ne rovnoměrně, blíže do centra kostky je „bělost“ jaksi sytější. Obáváte-li se, zda zmrzlá voda není zkažená, přečtěte si následující vysvětlení renomovaného chemika.
Jsou zakalené kostky ledu v nápoji zkažené? Zde je vysvětlení

Jsou zakalené kostky ledu v nápoji zkažené? Zde je vysvětlení

Zdroj: AntonMatyukha / Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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