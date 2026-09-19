Acosta už dávno vypadá jako budoucí vítěz MotoGP. V Rakousku má poprvé motorku, se kterou může přestat být „budoucím“

Pedro Acosta už nepotřebuje další potvrzení, že je rychlý. To ví MotoGP dávno. Má pódia, agresivitu, obrovskou rychlost v jednom kole a pověst jednoho z největších talentů své generace. Stále mu ale chybí jedna věc. Vítězství v závodě MotoGP.
Po pátečním programu na Red Bull Ringu poprvé během této sezony nevypadá otázka „kdy?“ jako abstraktní debata o budoucnosti. Může přijít právě teď.
Acosta ovládl první volný trénink i odpolední Practice. Časem 1:28,381 porazil Fermína Aldeguera o 0,127 sekundy a ani v dlouhých sekvencích nepůsobil, že by jeden rychlý pokus zakryl slabší závodní tempo. KTM dostala na domácí trati přesně ten pátek, který si mohla objednat.
Tentokrát nejde jen o jeden rychlý čas
Výsledek pátečního tréninku v MotoGP umí klamat. Některý jezdec použije novou pneumatiku dřív, jiný testuje nastavení, někdo dlouho jezdí s větší nádrží a konečné pořadí potom vypadá dramatičtěji, než skutečná rychlost motorek odpovídá.
Acostův pátek byl zajímavý právě tím, že rychlost byla vidět napříč session. MotoGP.com popsalo jeho výkon jako dominantní a Acosta během odpoledne několikrát postupně zrychloval. V jedné fázi měl náskok přes půl sekundy, aniž by ještě předvedl klasický závěrečný time attack. To už je jiný signál než jedno šťastné kolo.
A přichází na trati, která KTM sedí
Red Bull Ring je pro KTM víc než domácí závod podle adresy továrny. Charakter okruhu dlouhodobě vyhovuje silným stránkám RC16: prudká akcelerace, tvrdé brzdy a relativně malý počet dlouhých zatáček, ve kterých může být důležitější čistá rychlost Ducati nebo Aprilie.
Autosport upozorňuje, že několik faktorů letos výhodu KTM ještě zvýrazňuje a páteční výkony Acosty znovu otevřely možnost, že rakouská značka ukončí dlouhé čekání na domácí vítězství.
Pro Acostu je to ideální kombinace. Jezdec potřebuje první vítězství. Výrobce potřebuje důkaz, že se jeho projekt zase dokáže dostat před Ducati. A trať oběma nabízí možnost vyřešit to ve stejném víkendu.
VIDEO Bagnaiaův problém ukazuje, že víkend není normální
Ještě výraznější je situace při pohledu na některé konkurenty. Francesco Bagnaia skončil v pátečním Practice až osmnáctý a musel do Q1. Přestože jeho ztráta nebyla absolutně obrovská, pro jezdce Ducati jde o další komplikaci během sezony, ve které se pravidelně nedostává tam, kde se od něj čeká.
Marc Márquez byl čtvrtý, Jorge Martín pátý. Acosta tedy nebyl nejrychlejší proto, že by hlavní soupeři vůbec nejeli. Byl rychlejší než oni.
Teď přichází nejtěžší krok: převést rychlost do výsledku
Právě tady se kariéra velkého talentu mění v kariéru vítěze. Acosta už několikrát ukázal, že umí být mimořádně rychlý. Jenže MotoGP neodměňuje potenciál. Od určitého bodu začne být každý další dobrý kvalifikační výkon nebo pódium doprovázen stejnou otázkou.
Kdy přijde první vítězství? Na Red Bull Ringu dostal zatím nejlepší možnou odpověď. Možná tento víkend.
Domácí vítězství KTM by bylo skoro příliš dokonalé
První výhra mladého Španěla právě v Rakousku by měla pro KTM symboliku, kterou marketingové oddělení nemusí vůbec vyrábět. Její nejočekávanější mladá hvězda. Domácí závod. Motorka, která celý pátek vypadá nejrychleji. A soupeři, kteří sami říkají, že Acosta bude člověkem, jehož je potřeba porazit.
Jenže právě teď přichází část, kterou trénink neumí simulovat. Start. Souboje. Pneumatiky pod tlakem závodu. A rozhodování v okamžiku, kdy je první vítězství opravdu na dosah.
Acosta už nemusí dokazovat, že ho jednou může získat. V Rakousku poprvé vypadá, že má v rukou všechno potřebné k tomu, aby slovo „jednou“ odstranil úplně.
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