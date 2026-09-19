Jeho plán přestěhovat se do dodávky vyvolával jen posměch. Když ostatní spatřili výsledné bydlení, začali mu závidět

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Jeho plán přestěhovat se do dodávky vyvolával jen posměch. Když ostatní spatřili výsledné bydlení, začali mu závidětPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Posměšky jsou odpudivá a nepříjemná věc. Své o tom ví i odvážný muž, který se rozhodl, že bude bydlet v dodávce. Dostalo se mu za to posměchu, ale nyní mu lidé závidí.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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