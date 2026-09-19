Místo středověkého tvrziště Pecihrádek bude přístupnější, studie navrhuje nové cesty

Zlepšení přístupu do míst, kde stávalo pozdně středověké tvrziště Pecihrádek, je jedním z návrhů studie. Od cyklolávky tam dnes vede zpočátku široká cesta, která však dále přechází v zanedbanou pěšinu. „Toto propojení je přirozené a my bychom rádi nyní zanedbanou pěšinu rozšířili pro pohyb pěších i cyklistů,“ popisuje krajinářská architektka Klára Salzmann. Sportovně založení návštěvníci by také mohli využívat propojení Pecihrádku s okolím sv. Jiří zalesněným svahem.
Ve více navštěvovaných místech se počítá s pravidelnější údržbou zeleně a mobiliářem z kvalitních přírodních materiálů. Jiné části zůstanou téměř bez zásahů a místo laviček v nich poslouží například kameny nebo kmeny stromů. Svůj divoký charakter by si měla zachovat také oblast u čistírny odpadních vod, která poskytuje útočiště řadě živočichů.
Nové cestičky a pěšiny by měly v řešeném území vytvořit vycházkové okruhy. Koncepce počítá také s lávkou, která by propojila území u sportovního areálu Senco s protilehlým břehem řeky. „Lávka by nám zokruhovala pohyb v rámci Parku sv. Jiří a zlepšila by cyklo a pěší propojení s centrem města,“ doplňuje Salzmann. V nedaleké lokalitě nad Feronou se připravuje nová bytová výstavba, která do této části města přivede další obyvatele.
„I v souvislosti s plánovanou bytovou výstavbou dává smysl věnovat pozornost tomu, jak bude vypadat její širší okolí. Úprava cest a citlivé zvelebení území kolem Pecihrádku mohou prospět současným i budoucím obyvatelům. S Čtyřkou proto spolupracujeme na společné koncepci, aby pěší a cyklistická propojení přirozeně navazovala bez ohledu na hranice obvodů. Studie nám zároveň poskytne podklad pro plánování jednotlivých úprav a budoucích investic,“ vysvětluje místostarosta Jedničky Miroslav Šuma (ANO).
Území si zachová přírodní charakter
„Pecihrádek má nejen zajímavou historii, ale v rámci procházky může nabídnout také malebné výhledy na kostel sv. Jiří a centrum města. Chceme, aby se sem lidé dostali pohodlněji a mohli si vycházku propojit i s návštěvou okolí sv. Jiří. Zároveň je pro nás důležité, aby si toto místo zachovalo svůj přírodní ráz a kouzlo,“ uvedla starostka městského obvodu Plzeň 1 Ivana Bubeníčková (ANO).
Přestože studie nese název Park sv. Jiří, jejím cílem není proměnit celou oblast v klasický městský park. Koncepce vychází z průzkumů architektů i výsledků pocitové mapy, do které se zapojili obyvatelé z širokého okolí. Studie navrhuje rozdělit území podle způsobu využití a intenzity péče. „Naším cílem je toto cenné území velmi citlivě doplnit – zlepšit prostupnost tam, kde je to vhodné, a zároveň ponechat přírodně nejcennější místa bez zásahů. Každý krok proto musí respektovat zdejší krajinu, historii i vztah, který k tomuto místu lidé mají,“ říká starosta Čtyřky Tomáš Soukup (ANO).
Lokalita kolem sv. Jiří je velmi cenná. Začíná tam přírodní park Horní Berounka, jsou tam rozsáhlá archeologická naleziště a kostel sv. Jiří je výraznou dominantou u soutoku Berounky. Právě soutok by mohl být v budoucnu lépe přístupný. Řeka ale zůstane dál klíčovým biokoridorem, ostrůvek u soutoku tedy zůstane nedotčen a nadále nepřístupný.
Až do 31. října 2026 mohou obyvatelé zasílat své připomínky na e-mail parksvjiri@plzen.eu. Studie je zveřejněna na webových stránkách prvního i čtvrtého plzeňského obvodu. Krajinářští architekti podněty vyhodnotí a podle možností zapracují. Dokončení studie se předpokládá v lednu 2027.