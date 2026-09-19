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Místo středověkého tvrziště Pecihrádek bude přístupnější, studie navrhuje nové cesty

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Mnohem lepší přístup na Pecihrádek, úprava zanedbaných pěšin i nové možnosti výletů v přírodě. To všechno přináší koncepce krajinářské studie, která se zaměřuje i na Park sv. Jiří, okolí tamního kostelíka a přilehlé říční břehy. Na přípravě projektu spolupracují dva městské obvody.
Místo středověkého tvrziště Pecihrádek bude přístupnější, studie navrhuje nové cesty

Místo středověkého tvrziště Pecihrádek bude přístupnější, studie navrhuje nové cesty

Zdroj: MO Plzeň 1
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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