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Pěšky divokým kaňonem Vltavy: Průvodce po Fritschově stezce z Boršova do Zlaté Koruny

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Jižní Čechy jsou turisticky atraktivní částí naší republiky, a to nejen díky síti rybníků, ale také pro historii, s níž se potkáváte na mnoha místech v podobě pohádkových zámků, starobylých hradů nebo jejich zřícenin. Nabízejí kombinaci nespoutané přírody v hlubokých říčních kaňonech, tichá zákoutí na vesnicích a menších městech. Tento region si získal srdce milovníků putování po české krajině, takže se sem rádi vracejí. Co třeba se vypravit podél toku Vltavy Fritschovou stezkou?
klášter Zlatá Koruna

klášter Zlatá Koruna

Zdroj: Foto: Bjalek Michal, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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