Hercule Poirot: Suchet držel devět měsíců dietu, štáb šetřil auta a přehlédl detail na krku mrtvé ženy

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Hercule Poirot: Suchet držel devět měsíců dietu, štáb šetřil auta a přehlédl detail na krku mrtvé ženyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Natáčení seriálu Hercule Poirot provázela přísná dieta Davida Sucheta i omyly filmařů. V jedné z epizod dokonce mrtvé oběti zřetelně tepe krční žíla.
Hercule Poirot
Zdroj: FOTO:ITV Global Entertainment / distr. Česká televize
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