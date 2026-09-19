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Pražští celníci odhalili více než devítimilionový únik na spotřební dani

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Hlídka pražského celního úřadu odhalila koncem července únik na spotřební dani přesahující devět milionů korun. Kontrola probíhala v areálu pražské tržnice, kde si celníci vytipovali dodávku, nákladní vozidlo značky Mercedes s přívěsem PANAV a skladovací kontejner, do kterého bylo zboží překládáno.
Pražští celníci odhalili více než devítimilionový únik na spotřební dani

Pražští celníci odhalili více než devítimilionový únik na spotřební dani

Zdroj: Celní úřad v Praze
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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