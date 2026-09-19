Vláda rozhodla: Příspěvek 35 000 Kč mohou čerpat i pracující Češi

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Ještě před deseti lety stačilo umět zapnout počítač, otevřít e-mail a vyplnit tabulku v Excelu. Dnes se bez chytrého telefonu nedovoláte na úřad, bez online bankovnictví nezaplatíte faktury a bez cloudových nástrojů nestihnete koordinovat týmovou práci. Technologie se přestaly ptát, jestli jsme připraveni – prostě se staly standardem.
A právě proto přichází Ministerstvo práce a sociálních věcí s nástrojem, který má zabránit tomu, aby lidé zůstali pozadu. Program DIGIkurzy nabízí státní příspěvek až 35 000 korun na profesní vzdělávání v digitálních dovednostech, přičemž tuto částku lze rozložit do tří po sobě následujících kalendářních let.
Není to jen pro nezaměstnané
Klíčová změna spočívá v tom, že podpora není vyhrazena výhradně lidem bez práce. Čerpat ji mohou i běžně zaměstnaní, podnikatelé nebo rodiče na rodičovské dovolené. Stát tím dává najevo, že nejde jen o záchrannou síť pro ty, kdo už pozici ztratili, ale o prevenci před tím, aby k tomu vůbec došlo.
Automatizace, robotizace a nástup umělé inteligence mění pravidla hry rychleji, než si dokážeme uvědomit. Co dnes funguje, může být za rok zastaralé. A kdo se nenaučí nové nástroje ovládat, riskuje, že ho trh práce prostě přejde.
Formální podmínka je přitom překvapivě jednoduchá: stačí se zaregistrovat na Úřadu práce jako zájemce o zaměstnání. Neznamená to výpověď ani aktivní hledání nové pozice – jde pouze o administrativní krok, který umožní státu kurz proplatit. Lidé bez práce zůstávají v kategorii uchazečů, pracující se zapíší jako zájemci.
Jak to funguje a kolik to stojí
Peníze nejdou přímo na účet – slouží výhradně k úhradě certifikovaného vzdělávání, které najdete na portálu Jsem v kurzu. Tam si vyberete program schválený Úřadem práce a financovaný z Operačního programu Zaměstnanost plus. Každý poskytovatel musí zveřejnit videoukázku výuky, takže dopředu víte, do čeho jdete a jak lektor pracuje.
Kurzy mají minimální rozsah 50 hodin – nejde tedy o rychlé workshopy, ale o ucelené bloky, které reálně posílí vaše schopnosti. Témata pokrývají pokročilou práci s kancelářským softwarem, analýzu dat, správu digitálních systémů i praktické využití umělé inteligence.
Financování má jasná pravidla. Běžný účastník musí počítat s povinnou spoluúčastí ve výši nejméně 23,27 procenta z celkové ceny kurzu, kterou hradí předem ze svého účtu. Vzdělávací zařízení ji ze zákona nesmí odpustit ani kompenzovat slevou. Zbývající část – více než tři čtvrtiny nákladů – doplatí stát z dotačních prostředků.
Výjimku tvoří pouze vybrané nízkopříjmové skupiny evidované na Úřadu práce, které mohou získat úhradu až do sta procent kurzovného, aniž by musely ze své kapsy doplácet cokoliv.
Co vám kurzy přinesou
Naučíte se nástroje, které vám ušetří desítky hodin práce. Zpracování dokumentů, vyhledávání informací, třídění podkladů – všechno lze dnes automatizovat. Kurzy ale nejdou jen po povrchu. Učí vás chápat limity technologie a kriticky posuzovat vygenerované výstupy, abyste se nestali jen slepými uživateli, ale skutečnými odborníky.
Pro přihlášení na portálu Jsem v kurzu potřebujete elektronické ověření totožnosti, nejčastěji prostřednictvím bankovní identity nebo osobní datové schránky. Projekt je financován z evropských fondů a jeho realizace je plánována do 31. prosince 2028.
Místo strachu z toho, že vás technologie nahradí, máte teď šanci ji zkrotit a využít ve svůj prospěch. Stačí překonat počáteční ostych, projít nabídku a investovat trochu času do vlastního profesního růstu. Otázka zní: Chcete zůstat pozadu, nebo se posunout dál?
Zdroje článku: TVGURU.cz, centrum.cz, idnes.cz, fajntip.cz
Autor článku: Veronika Soukupová