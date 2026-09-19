Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Vláda rozhodla: Příspěvek 35 000 Kč mohou čerpat i pracující Češi

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Digitální dovednosti dnes rozhodují o pozici na trhu práce. Ministerstvo práce spustilo program, který pokryje až tři čtvrtiny nákladů na profesní kurzy – a využít ho mohou i zaměstnaní.
Vláda rozhodla: Příspěvek 35 000 Kč mohou čerpat i pracující Češi

Vláda rozhodla: Příspěvek 35 000 Kč mohou čerpat i pracující Češi

Zdroj: shutterstock
Reklama
Další články z FAJNTIP.cz
Za Husáka ho nosil v kapse každý kluk. Kdo ho neztratil, dostane dnes od sběratelů až 15 000 Kč
Za Husáka ho nosil v kapse každý kluk. Kdo ho neztratil, dostane dnes od sběratelů až 15 000 Kč
Medvěd zaútočil uprostřed slovenského města. Napadená žena nestihla utéci
Medvěd zaútočil uprostřed slovenského města. Napadená žena nestihla utéci

Návštěva, kterou nikdo nečekal. V obci pod Velkou Fatrou se uprostřed dne objevil medvěd a zaútočil na...

Všichni, co milují značku Parkside v Lidlu, by měli vědět tuto důležitou informaci
Všichni, co milují značku Parkside v Lidlu, by měli vědět tuto důležitou informaci

Značka Parkside se stala pevnou součástí domácích dílen po celé Evropě a v objemech prodejů válcuje...

KVÍZ: Poznáte pracovní obor podle tří odborných výrazů? Zkuste kvíz profesního slangu a terminologie
KVÍZ: Poznáte pracovní obor podle tří odborných výrazů? Zkuste kvíz profesního slangu a terminologie

Víte, které odborné termíny patří k jaké profesi? Otestujte si své znalosti v našem kvízu. Připravili jsme...

V sobotu ve 20:00 bude celé Česko hypnotizovat obrazovku: Prima MAX vytáhne nejlepší sci-fi film všech dob
V sobotu ve 20:00 bude celé Česko hypnotizovat obrazovku: Prima MAX vytáhne nejlepší sci-fi film všech dob

Sobotní večer je jako stvořený pro velké filmové příběhy. Máte před sebou volný čas, pohodlnou pohovku a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

Články z FajnTip.cz přinášejí pestrý mix užitečných informací, životních vychytávek, inspirativních postřehů i oddechového obsahu, který čtenáře nejen pobaví, ale často i překvapí. Obsah je zaměřen na každodenní témata – od domácnosti, zdraví a vztahů přes zajímavosti ze světa až po jednoduché...

Všechny články tohoto autora →
FAJNTIP.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.