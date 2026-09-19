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Hunger Games: Úsvit sklizně představuje staronového hrdinu. Slibuje revoluci, která nepřijde

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Hunger Games jsou zpět s dalším prequelem, který se tentokrát vrací k minulosti mentora hlavní hrdinky původní série. Hunger Games: Úsvit sklizně (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping) přitom slibuje něco, o čemž už víme, že to nemůže splnit.
Hunger Games: Úsvit sklizně představuje staronového hrdinu. Slibuje revoluci, která nepřijde

Hunger Games: Úsvit sklizně představuje staronového hrdinu. Slibuje revoluci, která nepřijde

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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