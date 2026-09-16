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Nová střecha pro barokní perlu: Zámek Buchlovice prošel náročnou proměnouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Rozsáhlá obnova střešního pláště a krovů barokního zámku v Buchlovicích ukazuje, jak lze úspěšně propojit tradiční pokrývačské řemeslo s moderními stavebními technologiemi. Zchátralá krytina a poškozené konstrukce si vyžádaly komplexní sanační zásah, který zachránil i unikátní štukovou výzdobu interiéru. Použití kvalifikovaných řemeslných postupů v kombinaci s pokročilým vodotěsným podstřeším zajistilo vzácné památce dlouhodobou ochranu a přineslo realizaci vítězství v prestižní oborové soutěži Tondach Pálená střecha 2025.
Zámek Buchlovice
Zdroj: Wienerberger
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Nová střecha pro barokní perlu: Zámek Buchlovice prošel náročnou proměnou
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