Nokia 1100 se prodala 250milionkrát a v roce 2026 ji lidé stále používají. Důvod překvapí i fanoušky smartphonů

Když Nokia 27. srpna 2003 současně v Moskvě a Novém Dillí představila model 1100, neslibovala revoluci. Slibovala telefon, který zvládne každý: velká tlačítka, protiskluzové boky, svítilna zabudovaná v těle, výdrž baterie v řádu dnů a cena tak nízká, že si ho mohl dovolit první uživatel mobilu v Indii, Rusku nebo Číně. Právě tahle kombinace správného načasování, masové distribuce a extrémní jednoduchosti vynesla Nokii 1100 na pozici
nejprodávanějšího mobilního telefonu v historii s více než 250 miliony prodaných kusů. A v roce 2026? Telefon je stále v oběhu. Ne jako masový comeback, ale jako záložní přístroj, nástroj digitálního klidu nebo levný komunikátor pro seniory; na českém Bazoši najdete aktivní inzeráty s cenami kolem 890 Kč a poznámkami typu „vydrží týden, ideální pro babičku“. Důvod, proč to překvapí i fanoušky smartphonů, není nostalgie. Je to zjištění, že absence funkcí může být v několika úzce vymezených situacích praktická výhoda. Jak se z levného telefonu stal rekordman
Nokia 1100 nebyla technologický zázrak. Byla to kalkulace. Původní
tisková zpráva ji explicitně mířila na „nové růstové trhy“, miliony lidí, kteří dosud žádný mobilní telefon nevlastnili. Hlas a SMS, nic víc. Jednoduché menu, které nepotřebovalo manuál. Konstrukce, která přežila pád na beton.
Výsledek? Ve třetím čtvrtletí 2005 Nokia oznámila, že její miliardtý prodaný telefon byl právě model 1100, a to konkrétně kus dodaný do Nigérie. Číslo 250 milionů kusů, které dnes eviduje Guinness, není marketingová meta. Je to důsledek toho, že Nokia trefila obrovský trh ve správný moment s produktem, který dělal přesně to, co měl, a nic navíc.
Proč ji lidé v roce 2026 stále používají
Jednoduché telefony nejsou mrtvá kategorie. Podle analytické firmy
Counterpoint Research se jen v Evropě stále prodávají miliony jednoduchých telefonů ročně, přičemž hlavní poptávka přichází ze střední a východní Evropy. Společnost HMD, která dnes spravuje značku Nokia, v únoru 2025 spustila kampaň „Shut the Phone Up Sunday“, která otevřeně stavěla na myšlence, že odložení smartphonu na den prospívá duševnímu zdraví.
Nokia 1100 do tohoto trendu zapadá přirozeně. Její dnešní uživatelé nejsou jen sběratelé retro kuriozit. Jsou to lidé, kteří potřebují:
záložní telefon s výdrží přes víkend bez nabíječky, pracovní komunikátor do terénu, kde nechcete riskovat smartphone za dvacet tisíc, jednoduchý přístroj pro seniora, kde každé tlačítko dělá jednu věc, nástroj digitálního detoxu, žádné notifikace, žádné scrollování, žádné aplikace.
Klíčové je, že v Česku to stále technicky funguje. Všichni tři velcí operátoři (T-Mobile, O2 i Vodafone) provozují 2G sítě. T-Mobile uvádí pokrytí 2G pro 99,98 % populace. A ČTÚ v roce 2021 zavedl povinnost udržet provoz 2G minimálně do roku 2028, pokud podíl uživatelů neklesne pod 5 %. Nokia 1100 tedy v českých sítích volá a posílá SMS bez problémů.
Co překvapí fanoušky smartphonů
Vezměme si kontrast. Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra má 20cm (8palcový) vnitřní displej, baterii 5 000 mAh, umělou inteligenci v systému a slibuje celodenní výdrž při aktivním používání. Nokia 1100 váží 93 gramů, má monochromatický displej a baterii BL-5C s udávanou výdrží až 10 dní v pohotovostním režimu a 4,5 hodiny hovoru. Jsou to zařízení z jiných vesmírů.
A přesto právě v té propasti je překvapení. Nokia 1100 nemá GPS, Wi-Fi ani Bluetooth a žádné aplikace, které by sbíraly polohu nebo aktivitu. Americká FTC ještě v květnu 2026 řešila prodej citlivých lokačních dat z milionů smartphonů. Organizace EFF dlouhodobě upozorňuje, že moderní telefony zanechávají digitální stopu přes operátora, Wi-Fi, Bluetooth i aplikace současně. Nokia 1100 tuhle vrstvu jednoduše nemá. Neznamená to, že je neviditelná; operátor ji stále registruje v buňkách sítě. Ale množství dat, které po sobě zanechává, je nesrovnatelně menší než u jakéhokoli smartphonu.
Pro člověka zvyklého na Galaxy, iPhone nebo Pixel je tohle kontraintuitivní zjištění: telefon, který neumí skoro nic, je v něčem lepší právě proto, že neumí skoro nic.
Dá se ještě sehnat a má to smysl?
V běžných českých e-shopech Nokii 1100 nekoupíte. Nová výroba dávno skončila. Cesta vede přes bazary; na Bazoši se v září 2026 objevovalo více aktivních inzerátů, podobné nabídky najdete i na Aukru. Ceny se pohybují v řádu stovek korun.
Má ale smysl si takový kus pořizovat? Záleží na očekávání:
Scénář Verdikt Záložní telefon na chatu nebo do auta Ano, dává smysl Pracovní telefon do prašného prostředí Ano, pokud stačí volání a SMS Telefon pro seniora Ano, jednoduchost je výhoda Digitální detox na víkend Ano, přesně na to se hodí Plná náhrada smartphonu Ne, chybí mapy, banka, fotoaparát, data
Slabé místo není síť, ale stáří hardwaru. Bazarový kus má za sebou dvě dekády; baterie může být opotřebovaná a historie přístroje neznámá. A po roce 2028, kdy vyprší současný regulatorní závazek ČTÚ k provozu 2G, bude funkčnost čistě na rozhodnutí operátorů.
Moderní telefony takhle jednoduché být neumí
Nejde o technickou nemožnost. Fairphone v roce 2026 stále staví na vyměnitelné baterii a modulární konstrukci. Evropská komise navíc v červenci 2026 připomněla pravidlo, podle kterého mají být přenosné baterie v EU obecně vyjímatelné a vyměnitelné spotřebitelem. Trend se regulatorně obrací.
Jenže mainstream šel jinam. Apple ve svém dokumentu „Longevity, by Design“ vysvětluje, že opravitelnost řeší bez kompromisu v odolnosti, proto baterie fixuje lepidly a spoléhá na servisní síť místo uživatelského vycvaknutí. Tenká těla, velké displeje, voděodolnost, výkonné čipy a kamery; to všechno si vyžádalo konstrukci, ve které uživatelsky vyměnitelná baterie ustoupila. Nokia 1100 patří do éry, kdy telefon byl nástroj. Dnešní smartphone je počítač, fotoaparát, peněženka a navigace v jednom. Jednoduchost z něj nelze vyškrábat zpátky.
Nokia 1100 není lepší telefon než cokoliv, co si dnes koupíte. Ale v jedné disciplíně, dělat málo a to spolehlivě, ji za 23 let nikdo nepřekonal.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman