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Nokia 1100 se prodala 250milionkrát a v roce 2026 ji lidé stále používají. Důvod překvapí i fanoušky smartphonů

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Přes 250 milionů expedovaných kusů, rekord v Guinnessově knize a v českých bazarech se pořád prodává za pár stovek. Nokia 1100 žije.
Starý telefon Nokia 1100

Starý telefon Nokia 1100

Zdroj: Fox Wu / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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