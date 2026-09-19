Popel a kvasnice dohromady dělají s okurkami zázraky, ale jen pokud dodržíte správný poměr. Většina zahrádkářů ho odhaduje špatně

Kvasnice a popel mají pověst dokonalé dvojice, která na zahradě vyživí téměř cokoliv. Milují je třeba i oblíbené okurky (okurka setá –
Cucumis sativus). Ovšem jakkoli jsou tyto prostředky při péči o zahradu důležité, je vždy třeba to s nimi nepřehánět. Jak tedy nastavit rozumný poměr složek a optimální frekvenci aplikace? Aplikací kvasinek vše začíná
První aplikace kvasinek by měla být provedena při sázení okurek, a to do týdne poté. Další hnojení by mělo proběhnout během kvetení, a to
přibližně měsíc po prvním hnojení kvasnicemi. Poslední aplikaci je pak vhodné naplánovat na období asi jeden měsíc po odkvětu, aby se prodloužilo období plodnosti okurek. A jak připravit výživný roztok?
Pro přípravu roztoku kvasinek rozpusťte 10 g suchých kvasinek a 2 polévkové lžíce cukru v 10 litrech vody. Roztok nechte 3 hodiny vylouhovat, a nakonec jej
před aplikací na rostliny okurek zřeďte čistou vodou v poměru 1:6. Po každém použití kvasnic na okurky je však nezbytné záhony zalít roztokem z popela a vody (0,5 litru popela smíchaného s 10 litry vody). A to proto, že kvasinky spotřebovávají z půdy prospěšný draslík – a popel ho do ní zase doplní. Zdroj fotografie: Pixabay Proč používat popel a kvasnice
Použití popela v kombinaci s kvasnicemi přináší okurkám mnohé výhody. Popel je bohatý na základní živiny, jako je
draslík a fosfor, které jsou prospěšné pro růst a vývoj rostlin. Roztok popela pomáhá vyrovnávat pH půdy a přispívá k celkovému zdraví rostlin. Ze všeho nejlépe se při hnojení okurek uplatňuje popel ze spáleného březového a lipového dřeva, a dokonce také slunečnicového odpadu. Ale použít samozřejmě můžete úplně jakýkoli. Na co si dát pozor
Při aplikaci směsi
kvasnic a popela na okurky je důležité zajistit jejich rovnoměrné rozložení po celém záhonu. Rostliny důkladně zalévejte a dbejte na to, aby se roztok dostal až ke kořenům. Tím dodáte rostlinám okurek potřebné živiny, podpoříte jejich zdravý růst a zvýšíte jejich schopnost poskytovat bohatou úrodu. Zdroj fotografie: Piqsels
Časté používání kvasnic může okyselit půdu, proto se doporučuje hnojit okurky kvasnicemi maximálně třikrát za sezónu. Aplikovat ho však může i ve chvíli, kdy rostlinám chybí draslík nebo fosfor. Poznáte to podle jejich vzhledu:
Pokud jim chybí draslík nebo hořčík, pak okraje listů zežloutnou a zaschnou. Naopak jasně zelené žilkování ukazuje na nedostatek železa, fosforu nebo manganu Co ještě potřebují okurky
Vždy však myslete na to, že směs kvasnic a popela určitě není samospásná a nemůže nahradit správnou přípravu půdy a pravidelné zalévání. Stále platí, že pro
optimální vývoj okurek je vždy zásadní dobrá kvalita půdy, vhodné sluneční světlo a optimální zálivka. Směs kvasnic a popela funguje spíše jako velmi užitečný doplněk, který naplňuje nutriční potřeby rostlin a maximalizuje jejich potenciál. A využít můžete i cibulové slupky.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři