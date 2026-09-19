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Popel a kvasnice dohromady dělají s okurkami zázraky, ale jen pokud dodržíte správný poměr. Většina zahrádkářů ho odhaduje špatně

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Aby vaše okurky letos plodily opravdu maximálně, musíte je v tomto procesu podpořit. Připravte jim hnojivo z popela a kvasnic.
Ultimátní směs pro maximální úrodu okurek, vše úrodu zařídí popel s kvasnicemi

Ultimátní směs pro maximální úrodu okurek, vše úrodu zařídí popel s kvasnicemi

Zdroj: Freepik
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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