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Režisér Jan Hřebejk dotočil novou komedii podle scénáře Bořka Slezáčka

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Po šestnácti natáčecích dnech je hotovo. Štáb pod vedením režiséra Jana Hřebejka a producentů Alberta Čuby (MÍR Production) a Bořka Slezáčka před pár dny dokončil natáčení nové komedie Narozeniny (foto). Slezáček k filmu napsal i scénář a ztvárnil hlavní roli. Informovala o tom Jana Šafářová z Bioscopu.
Režisér Jan Hřebejk dotočil novou komedii podle scénáře Bořka Slezáčka

Režisér Jan Hřebejk dotočil novou komedii podle scénáře Bořka Slezáčka

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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