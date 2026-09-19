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Auto se několikrát převrátilo, lékaři jí nedávali šanci. Marika Gombitová oslavila 70 a chystá koncert pro tisíce lidí

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Slovenská zpěvačka Marika Gombitová oslavila 12. září sedmdesátiny. Na 10. října chystá jubilejní koncert v pražské O2 areně.
Marika Gombitová

Marika Gombitová

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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