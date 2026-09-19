Zima má být letos úplně šílená. Meteorolog ukázal, kde může napadnout obrovské množství sněhu

První sezonní výhledy pro nadcházející zimu ukazují na poměrně výraznou teplotní odchylku. Meteorolog Dominik Jung, který se zabýval výhledem modelu CFS pro zimu 2026/2027, označil očekávaný vývoj za mimořádný. Podle současných modelových podkladů se totiž většina Evropy může během zimních měsíců potýkat s vyššími teplotami, než odpovídá dlouhodobému klimatickému normálu z let 1991 až 2020. V některých částech střední Evropy může být rozdíl dokonce několik stupňů.
Výrazná odchylka se podle prezentovaného modelu týká například jihovýchodní části Německa, kde mohou průměrné teploty převyšovat běžné hodnoty přibližně o dva až tři stupně Celsia. Pokud by se tento scénář potvrdil, znamenalo by to především méně dlouhých mrazivých období v nižších a středních polohách. Neznamená to však, že by během celé zimy nemohly přijít jednotlivé vpády studeného vzduchu nebo sněžení. Sezonní předpovědi popisují především celkový charakter několika měsíců, nikoli počasí v konkrétním týdnu nebo dni.
Hodně sněhu se může držet až vysoko v horách
Zajímavější situace se rýsuje v Alpách. Podle Junga modely ukazují na větší množství srážek právě v alpských oblastech. Ve vysokých nadmořských výškách kolem 2 200 až 2 500 metrů by proto za vhodných teplotních podmínek mohlo napadnout značné množství sněhu. Pro lyžařská střediska položená výrazně níže však bude zásadní, zda během srážkových epizod zůstanou teploty dostatečně nízké. Při mírnější zimě se totiž část srážek může místo sněhu objevit v podobě deště.
Srážky by zároveň byly důležité i z jiného důvodu. Některé části Německa se potýkají s nedostatkem vody a nízkými stavy řek, proto by vlhčí zimní období mohlo situaci alespoň částečně zlepšit. Představa teplejší zimy tedy automaticky neznamená, že musí být všude beze srážek. Rozhodující bude jejich rozložení a především nadmořská výška, která může určovat, zda půjde o déšť, nebo sníh.
Pro Česko zatím přesná zimní předpověď neexistuje
Pro české území je zatím na konkrétní předpověď zimy příliš brzy. Český hydrometeorologický ústav má v současnosti zveřejněný měsíční výhled pouze do 11. října 2026. Ten počítá s tím, že mimořádně teplý charakter počasí bude v následujících týdnech postupně slábnout, přesto by se teploty měly držet většinou nad dlouhodobým průměrem nebo při jeho horní hranici. Celé období od poloviny září do první části října má být podle aktuálního výhledu s vysokou pravděpodobností teplotně nadprůměrné.
Na skutečný obrázek české zimy si proto budeme muset ještě počkat. Dlouhodobé sezonní modely dnes ukazují především trend směrem k mírnější zimě v Evropě, zatím ale nedokážou spolehlivě určit, zda například v prosinci nebo lednu přijde několikadenní mrazivá epizoda se sněhem i do nížin. Jistější výhledy budou meteorologové postupně zpřesňovat s blížícím se začátkem zimní sezony.
Zdroje: merkur.de, chmi.cz