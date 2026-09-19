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Zima má být letos úplně šílená. Meteorolog ukázal, kde může napadnout obrovské množství sněhu

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Do začátku meteorologické zimy zbývá ještě několik měsíců, první dlouhodobé modely už ale naznačují, jak by mohla sezona 2026/2027 v Evropě vypadat. Německý meteorolog Dominik Jung upozorňuje především na nezvykle vysoké teploty. Klasické zimy se sněhem v nížinách se podle současného výhledu dočkáme spíše méně, úplně jiná situace však může nastat vysoko v horách.
Zima má být letos úplně šílená. Meteorolog ukázal, kde může napadnout obrovské množství sněhu

Zima má být letos úplně šílená. Meteorolog ukázal, kde může napadnout obrovské množství sněhu

Zdroj: depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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