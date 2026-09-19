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Král Karel III. měl po smrti Diany pronést krutou větu: Její bratr po téměř 30 letech prolomil mlčení

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Smrt princezny Diany (†36) zasáhla celý svět, za zdmi královské rodiny ale mělo krátce po tragédii dojít k ostrému konfliktu. Dianin bratr Charles Spencer nyní ve své nové knize popsal telefonát s tehdejším princem Charlesem, během kterého měla zaznít slova, na která dodnes nezapomněl.
Princezna Diana a Princ Charles

Princezna Diana a Princ Charles

Zdroj: Getty Images
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