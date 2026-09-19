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Zbytečně vyhozené peníze za drahé sazenice. Tato banální chyba při zalévání váš živý plot spolehlivě zničí

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Živý plot dokáže nahradit běžné oplocení, ztlumit hluk z ulice a dodat zahradě soukromí. Jenže hustá zelená stěna nevzniká sama. Nejvíc rozhoduje období krátce po výsadbě, kdy rostlina zakládá kořeny a bojuje o vodu. Živý plot vypadá po výsadbě často nenápadně. Sazenice jsou nízké, řídké…
Vzrostlý plot z túje Smaragd

Vzrostlý plot z túje Smaragd

Zdroj: Foto: Famartin, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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