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Co se s tvým tělem děje, když celý den sedíš: záda jsou jen jedna část problému

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Sedneš si v devět k počítači. Vstaneš pro kávu, na oběd a večer zjistíš, že většina dne proběhla mezi židlí, autem a gaučem. Záda se ozvou první, ale dlouhé sezení není jen otázka ztuhlého krku. Ve druhém díle série „Co se s tvým tělem děje, když…“ se podíváme na něco, co dělá skoro každý z nás.
Co se s tvým tělem děje, když celý den sedíš: záda jsou jen jedna část problému

Co se s tvým tělem děje, když celý den sedíš: záda jsou jen jedna část problému

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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