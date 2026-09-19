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Monika Bagárová promluvila o zdravotních potížích. Zpěvačka přiznala vážnou nemoc

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Monika Bagárová se rozhodla zveřejnit zkušenost, kterou si dlouhou dobu nechávala pro sebe. Přestože pravidelně cvičila, hlídala si jídelníček a zkoušela také různé procedury, jedna část jejího těla se téměř neměnila. Později se navíc přidala bolest, citlivost a otoky.
Monika Bagárová promluvila o zdravotních potížích. Zpěvačka přiznala vážnou nemoc

Monika Bagárová promluvila o zdravotních potížích. Zpěvačka přiznala vážnou nemoc

Zdroj: nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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