Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Tisíce korun ročně vyhozené oknem. Skrytý žrout v zásuvkách nenápadně luxuje váš účet

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Běžná česká domácnost se spotřebou kolem 2,5 MWh ročně může při pasivním setrvávání u starého tarifu přeplácet na silové elektřině přes tři tisíce korun za rok. Další stokoruny navíc tiše odčerpávají spotřebiče v pohotovostním režimu a přehlížené tepelné ztráty při ohřevu teplé vody.
Člověk kontrolující účty za energie a zapisující si výdaje domácnosti.

Člověk kontrolující účty za energie a zapisující si výdaje domácnosti.

Zdroj: rawpixel.com / Wikimedia CC0 1.0
Reklama
Další články z ChytřeNaTo.cz
Zbytečně vyhozené peníze za drahé sazenice. Tato banální chyba při zalévání váš živý plot spolehlivě zničí
Zbytečně vyhozené peníze za drahé sazenice. Tato banální chyba při zalévání váš živý plot spolehlivě zničí
Zahradu plnou komárů si děláte úplně sami. Zbytečná kutilská chyba vás bude stát klidné večery
Zahradu plnou komárů si děláte úplně sami. Zbytečná kutilská chyba vás bude stát klidné večery

Komáři se mohou líhnout v sudu, podmisce i zapomenutém kbelíku. Podívejte se, kde hledat stojatou vodu a co...

Staré kuchyňské pravidlo zakazuje ohřívat houby podruhé. Dnes už neplatí
Staré kuchyňské pravidlo zakazuje ohřívat houby podruhé. Dnes už neplatí

Jídlo z hub nemusíte druhý den vyhazovat. Rozhoduje rychlé zchlazení, skladování v lednici a důkladné...

Češi mohou dostat až 50 tisíc za odpad vedle kontejneru. Stará židle ani matrace tam automaticky nepatří
Češi mohou dostat až 50 tisíc za odpad vedle kontejneru. Stará židle ani matrace tam automaticky nepatří

Starý nábytek či matrace vedle kontejneru mohou být odloženy v rozporu se zákonem. Vysvětlujeme, kdy hrozí...

Tyto neviditelné jedy v jídle nezničíte ani vařením. Snaha ušetřit na plesnivých potravinách se krutě nevyplácí
Tyto neviditelné jedy v jídle nezničíte ani vařením. Snaha ušetřit na plesnivých potravinách se krutě nevyplácí

Plíseň na jídle prorůstá hluboko a některé tvoří jedovaté mykotoxiny. Proč u většiny potravin nestačí...

Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

Všechny články tohoto autora →
ChytřeNaTo.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.