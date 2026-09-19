Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Tři grandslamy nestačí. Rybakina po nástupu na světový trůn odkryla svůj další velký cíl

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Elena Rybakina si po triumfu na US Open užívá pozornost, jež k nové světové jedničce patří. Pár dní po zisku třetího grandslamového titulu absolvovala několik televizních vystoupení a vedle cesty za newyorskou trofejí promluvila také o své další velké ambici. Po Melbourne, Wimbledonu a New Yorku jí do kariérního Grand Slamu schází už jen Roland Garros.
Tři grandslamy nestačí. Rybakina po nástupu na světový trůn odkryla svůj další velký cíl

Tři grandslamy nestačí. Rybakina po nástupu na světový trůn odkryla svůj další velký cíl

Zdroj: Profimedia
Reklama
Další články z SportWin
701 kilometrů před útokem na duhový dres. Van der Poel se rozehřeje v Lucembursku
701 kilometrů před útokem na duhový dres. Van der Poel se rozehřeje v Lucembursku
Tři trofeje a jen dvě soutěžní porážky. Španělsko si pojistilo De la Fuenteho až do roku 2032
Tři trofeje a jen dvě soutěžní porážky. Španělsko si pojistilo De la Fuenteho až do roku 2032

Luis de la Fuente bude pokračovat na lavičce španělské reprezentace až do roku 2032. Pětašedesátiletý...

Turnaj mistryň v domově Charlotte Hornets? "Chceme vytvořit Super Bowl ženského sportu," hlásí šéfka WTA
Turnaj mistryň v domově Charlotte Hornets? "Chceme vytvořit Super Bowl ženského sportu," hlásí šéfka WTA

Turnaj mistryň čeká další výrazná změna adresy. Od roku 2027 se závěrečný podnik sezony přestěhuje...

Sterlingův pád připomíná odvrácenou stranu fotbalu. V 15 milionový talent, v devětadvaceti na odpis
Sterlingův pád připomíná odvrácenou stranu fotbalu. V 15 milionový talent, v devětadvaceti na odpis

Raheem Sterling se po květnové nehodě Lamborghini přiznal k nebezpečné jízdě a držení rajského plynu a...

Nový Osimhen? Explzeňský Durosinmi se v Genku rozstřílel a ve vzduchu je ještě silnější
Nový Osimhen? Explzeňský Durosinmi se v Genku rozstřílel a ve vzduchu je ještě silnější

Rafiu Durosinmi potřeboval na aklimatizaci v belgické lize minimum času. Třiadvacetiletý nigerijský...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

Články ze SportWin.cz přinášejí svěží pohled na sport – kombinují aktuální zprávy s lehkostí, nadsázkou i špetkou zábavy. Věnují se především populárním sportům, jako je fotbal, hokej, tenis nebo bojové sporty, ale objevují se i méně tradiční témata a kuriózní momenty ze světa sportovního...

Všechny články tohoto autora →
SportWin
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.