Právnička utíkala z kanceláře do hor a chtěla přepsat rekord na Matterhornu. Po čtyřech dnech pátrání přišla zdrcující zpráva

Poslední fotografie ji zachycuje nad chatou Capanna Carrel ve čtyřech tisících metrech, v lehkém trailovém vybavení, při výstupu po hřebeni, který místní průvodci popisují jako trasu, jež nenechává prostor pro improvizaci. O čtrnáct dní později její rodina oznámila, že podle všech dostupných indicií Kalie při sestupu pravděpodobně spadla. Tělo se nenašlo. „Zůstává mezi horami, kde se cítila nejvíc doma,“ stálo v prohlášení rodiny sdíleném přes Athletics Canada.
Dvě kariéry v jednom životě
McCrystalová nebyla turistka, která přecenila své síly. Byla právničkou se specializací na obchodní spory, arbitráže a duševní vlastnictví, dříve pracovala jako interní právní poradkyně u módní značky Herschel Supply Company, vyučovala právní studia na Capilano University ve Vancouveru. A zároveň patřila mezi přední kanadské skyrunnerky; v létě 2026 vyhrála závod 4 Refugios Non-Stop a opakovaně se umisťovala v první desítce Skyrunner World Series.
V podcastu The Steep Stuff popsala svůj sportovní oblouk jako návrat k technickému terénu po starším běžeckém zranění a postupný přechod od trailového běhu ke skyrunningu. Mluvila o sponzorských smlouvách z pozice právničky-atletky, o dohodách o mlčenlivosti i vyjednávání. Nešlo o útěk z kanceláře. Šlo o dva paralelní světy vysokého výkonu, které se na Matterhornu protnuly v nejtěžším možném bodě.
Cíl pod pět hodin na italské normálce
McCrystalová mířila na ženský rychlostní rekord na trase Lion Ridge, výstup z Breuil-Cervinie na vrchol Matterhornu a zpět. Už 7. srpna na Instagramu napsala, že chce trasu zvládnout „v méně než pěti hodinách“. Jenže ženská meta se těsně před jejím projektem prudce posunula: 22. července ji Milly Youngová stlačila na 5:17:44 a pouhých osmnáct dní nato Karina Andersenová na 5:14:53. McCrystalová tedy neútočila na starou, ustálenou značku, ale na čerstvě zrychlený standard.
Přitom Matterhorn znala z vlastní praxe. 14. srpna 2026 si připsala ženský FKT na švýcarské variantě Hörnli Ridge ze Zermattu časem 6:47:33. Výběh 1. září po Lion Ridge měl být průzkumem: projít si linii, ověřit podmínky, načíst terén před ostrým pokusem. Standardní dvoudenní výstup po Lion Ridge s přenocováním v Capanna Carrel zabere podle Guide del Cervino 12 až 14 hodin vysokohorského pohybu. Rychlostní pokus jde v jednom tahu, na hraně výkonu, bez záchranné sítě času.
Dva týdny bez odpovědi
McCrystalovou naposledy viděly polské horolezkyně při sestupu kolem čtvrté odpoledne 1. září. Pak ticho. Alarm spustila až po zhruba 48 hodinách přítelkyně z Chamonix, která se s ní nemohla spojit. Od 3. září nasadili záchranáři Guardia di Finanza, Soccorso Alpino Valdostano a hasiči vrtulníky, systém RECCO zaměřený na odrazku v batohu, pokusili se lokalizovat telefon. Nic.
Komplikací byla eSIM karta, jejíž data se podařilo vytěžit až se zpožděním. Na základě signálu a svědectví záchranáři zúžili oblast hledání na úsek mezi Pic Tyndall a Capanna Carrel, ale nevěděli, zda případný pád směřoval na jižní, nebo západní stěnu. 10. a 11. září přišla druhá vlna pátrání: vrtulník, drony vybavené softwarem s umělou inteligencí, systematické skenování stěn. Výsledek byl stejný. Žádný vizuální kontakt, žádná stopa.
15. září rodina vydala prohlášení. Matka Wendy Cooperová a otec Jody McCrystal v něm poděkovali italským záchranářům, kanadské ambasádě i RCMP. A přijali závěr, ke kterému ukazovaly všechny nepřímé indicie: Kalie při sestupu z vrcholu pravděpodobně spadla.
Hora, která nepouští
Matterhorn je ikonický, krásný, a statisticky jeden z nejsmrtějších alpských vrcholů. Podle zermattských zdrojů si do konce sezony 2011 vyžádal odhadem kolem 500 obětí. Asi 65 procent lezců bez horského vůdce se otočí, aniž dosáhnou vrcholu. Tání permafrostu zhoršuje stabilitu skály, padající kamení je rostoucím problémem. Sestup bývá delší a těžší než výstup: únava, ztráta koncentrace, exponovaný terén.
I pro české horolezce je Matterhorn reálnou destinací: tuzemské agentury nabízejí vedené výstupy s certifikovaným vůdcem za 47 až 49 tisíc korun, vždy maximálně pro jednoho klienta. Ale to je jiný svět než sólový rychlostní pokus. McCrystalová měla zkušenosti, kondici i znalost trasy. Přesto hora nenechala prostor.
Kde končí kompetence
Příběh McCrystalové není příběhem nezkušenosti. Je příběhem střetu vysoké kompetence s prostředím, které i při sebevětší přípravě nechává jen minimální toleranci chyby: jeden uvolněný kámen, okamžik nepozornosti, změna podmínek na skále. Bez nálezu těla a bez oficiální rekonstrukce nelze říct, co přesně rozhodlo.
Na stránce Fastest Known Time zůstává u jejího jména švýcarský rekord 6:47:33. Italský čas, o který usilovala, tam chybí. Matterhorn si ho nechal.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta