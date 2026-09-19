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Právnička utíkala z kanceláře do hor a chtěla přepsat rekord na Matterhornu. Po čtyřech dnech pátrání přišla zdrcující zpráva

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Kalie McCrystalová vyrazila 1. září na průzkumný výběh po italské Lion Ridge. Z hory se už nevrátila.
Právnička utíkala z kanceláře do hor a chtěla přepsat rekord na Matterhornu. Po čtyřech dnech pátrání přišla zdrcující zpráva

Právnička utíkala z kanceláře do hor a chtěla přepsat rekord na Matterhornu. Po čtyřech dnech pátrání přišla zdrcující zpráva

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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