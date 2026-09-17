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Týden na Kapverdách stojí 25 000 Kč s letenkou. Vulkanické souostroví u Senegalu má tyrkysovou vodu díky čedičovému dnu

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Veřejně dostupné balíčky na sezonu 2026 ukazují pobyt o délce sedmi nocí na ostrově Sal s odletem z Prahy v rozmezí zhruba 23 až 35 tisíc korun za osobu.
Týden na Kapverdách stojí 25 000 Kč s letenkou. Vulkanické souostroví u Senegalu má tyrkysovou vodu díky čedičovému dnu

Týden na Kapverdách stojí 25 000 Kč s letenkou. Vulkanické souostroví u Senegalu má tyrkysovou vodu díky čedičovému dnu

Zdroj: Foto: PxHere
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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