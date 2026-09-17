Týden na Kapverdách stojí 25 000 Kč s letenkou. Vulkanické souostroví u Senegalu má tyrkysovou vodu díky čedičovému dnu

V ceně je charterový let, ubytování i celodenní stravování. Šest až sedm hodin ve vzduchu a člověk vystoupí na sopečném souostroví šest set kilometrů od senegalského pobřeží, kde teplota vzduchu po celý rok kolísá mezi 22 a 30 stupni. Kapverdy se v posledních sezonách posunuly z exotické kuriozity do pozice nejsnáze dosažitelné dálkové destinace pro českého dovolenkáře, a čísla to potvrzují. V roce 2025 přijalo souostroví přes 1,2 milionu návštěvníků, z toho samotný Sal přivítal více než 720 tisíc hostů. Světová banka v červencové zprávě 2026 mluví o rekordních turistických příjezdech jako hlavním motoru kapverdské ekonomiky.
Co přesně dostanete za 25 tisíc a co se platí zvlášť
Cenové pásmo 25–35 tisíc korun odpovídá středu nabídky, nikoli absolutnímu dnu trhu. Na Invii startují balíčky pro Sal od necelých 23 300 Kč za osobu, pětihvězdičkové resorty se drží spíše kolem 27–35 tisíc. Součástí ceny bývá přímý let Praha–Sal, sedm nocí v hotelu a all inclusive režim: bufetové snídaně, obědy, večeře, lehké občerstvení přes den a neomezené místní nápoje včetně alkoholických.
Co v inzerované ceně chybí:
Letištní bezpečnostní taxa TSA – přibližně 770 Kč (3 400 kapverdských escudů), platí se online, přes cestovní kancelář nebo přímo po příletu. Pobytová taxa v hotelu – cca 63 Kč za noc pro osoby starší šestnácti let. Cestovní pojištění – standardně mimo balíček; počítejte s několika sty korunami za týden. Prémiové služby – à la carte restaurace, masáže, některé sportovní aktivity mohou být za příplatek i v all inclusive resortu.
Reálný výdaj za osobu se tak oproti inzerované ceně navýší přibližně o 1 500–2 500 Kč. Pořád ovšem zůstáváte v pásmu, které je pro přímou atlantickou exotiku z Prahy mimořádně konkurenceschopné.
Proč Kapverdy vyhrávají souboj s Djerbou i Tuniskem o titul dostupné exotiky
Červencové nabídky 2026 na Djerbu z Prahy startují kolem 17 500–18 400 Kč za all inclusive týden; lepší hotely se vyšplhají ke 26 tisícům. Kapverdy jsou tedy dražší o několik tisíc korun. Jenže za ten rozdíl kupujete zásadně odlišný zážitek.
Zaprvé vzdálenost a pocit. Šest hodin letu nad Atlantikem a přistání na vulkanickém ostrově uprostřed oceánu vyvolává dojem skutečné cesty do světa, Tunisko takový efekt jednoduše neposkytne. Zadruhé klima. Zatímco severní Afrika zná vlhká a nepříjemná období, Sal si drží stabilní teploty prakticky celý rok. Oficiální kapverdský turistický portál uvádí rozmezí 22–27 °C pro vzduch a 22–25 °C pro moře bez výrazných sezónních výkyvů. Zatřetí bezpečnost. MZV ČR hodnotí bezpečnostní situaci na Kapverdách jako velmi dobrou a zemi jako politicky stabilní.
A pak je tu samotná scenérie. Bílý písek, průzračná tyrkysová voda, za zády sopečná krajina v odstínech černé a okrové. Fyzikální princip je prostý: oceán pohlcuje červené složky slunečního spektra a propouští modrou. Kde je voda čistá, mělká a dno světlé (přesně jako u salských pláží), vzniká intenzivní tyrkysový odstín, který vulkanické útesy v pozadí ještě dramaticky zvýrazňují.
Který ostrov se hodí právě vám: Sal, Boa Vista, nebo kulturní srdce souostroví
Kapverdy tvoří deset obydlených ostrovů a každý má výrazně odlišný charakter. Pro první návštěvu a čistě pobytový týden dává největší smysl Sal.
Ostrov Profil Pro koho Sal Bílé pláže Santa Maria, resorty, vodní sporty, plochý reliéf, přes 50 % všech přenocování v zemi Rodiny, páry, milovníci plážového komfortu Boa Vista 55 km pláží, duny, klidnější atmosféra, méně resortového ruchu Ti, kdo hledají klid a prázdné pláže Santiago Největší ostrov, hory, údolí, silná africká kulturní stopa Cestovatelé toužící po autentickém poznání São Vicente Přístav Mindelo, živá hudební scéna, gastronomie Milovníci městské atmosféry a kreolské kultury Santo Antão Čedičové scenérie, strmé hory, trekkingové trasy Pěší turisté a dobrodruzi
Pro resortový all inclusive z Prahy funguje jednoznačně Sal, charterové spoje míří právě sem a na Boa Vistu. Kdo chce kombinovat ostrovy, musí počítat se slabší mezioostrovní dopravou a delším plánováním.
Praktický checklist: co zařídit před odletem na Kapverdy
Organizační tření je u Kapverd minimální. Občané ČR nepotřebují pro pobyt do 30 dní vízum, stačí cestovní pas s platností nejméně šest měsíců po návratu. Charterové lety z Prahy zajišťuje Smartwings a doba ve vzduchu činí přibližně šest až sedm hodin.
Před odjezdem doporučujeme:
Sjednat cestovní zdravotní pojištění; zdravotní péče na ostrovech se hradí hotově, soukromá zařízení mohou vyžadovat platbu předem. Zaplatit TSA taxu online ještě před odletem, ušetříte čas na letišti v Salu. Přibalit základní léky a zdravotnické potřeby; regionální nemocnice na Salu existuje, ale sortiment lékáren nemusí odpovídat českým zvyklostem. Pít výhradně balenou vodu. Při koupání respektovat silné atlantické proudy; i u idylicky vypadajících pláží umí být moře zrádné. Proč se o Kapverdách mluví právě v sezoně 2026
Kapverdy profitují z trendu, který český trh zažívá od roku 2023: nabídka přímých dálkových charterů z Prahy roste a rodiny i páry stále častěji volí exotiku bez přestupu. Podle tiskové zprávy Invie tvoří rodiny už přes čtvrtinu rezervací na přímé exotické lety. Kapverdy do tohoto vzorce zapadají dokonale: krátký přímý let, stabilní počasí, resortové zázemí a vizuální zážitek, který na instagramovém feedu vypadá jako Karibik. Oficiální turistický portál souostroví ostatně sám zdůrazňuje stejnou zeměpisnou šířku jako karibské ostrovy, celoroční teplo a bílé pláže.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Redakce VědaŽivě