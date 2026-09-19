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Žena v Polné poškodila auta, atrakce i veřejné toalety. Nadýchala téměř dvě promile

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Devětadvacetiletá žena z Chrudimi poškodila v neděli 13. září v centru Polné na Jihlavsku několik cizích objektů. Černým fixem popsala tři vozidla a přívěs, poškodila také nejméně tři pouťové atrakce a dveře veřejných toalet.
Žena v Polné poškodila auta, atrakce i veřejné toalety. Nadýchala téměř dvě promile

Žena v Polné poškodila auta, atrakce i veřejné toalety. Nadýchala téměř dvě promile

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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