Žena v Polné poškodila auta, atrakce i veřejné toalety. Nadýchala téměř dvě promilePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Žena v Polné poškodila auta, atrakce i veřejné toalety. Nadýchala téměř dvě promile
Vysočina mohla sledovat reklamu na fotbal, v níž jihlavský tým vedl nad Slavií Praha už 3:0, ale nakonec to...
V krajském městě pokračují přípravy na velkou uzavírku, která ovlivní na několik měsíců provoz v celé...
V rukou jihlavských kriminalistů už skončil muž, který se sám nebo se spolupachatelkou specializoval na...
V centru Jihlavy, konkrétně v ulici Benešova a Palackého, vznikla nová místa k odpočinku. K nové zeleni v...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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