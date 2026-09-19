Márquez spadl při akceleraci na rovince. Až potom pochopil, proč mu motorka zmizela pod tělem

Když jezdec MotoGP spadne, většinou alespoň tuší proč. Pozdní brzdy. Příliš velký náklon. Ztráta zadního kola. Nerovnost. Álex Márquez v pátek na Red Bull Ringu chvíli netušil vůbec nic.
Akceleroval z první zatáčky směrem k další šikaně, přední kolo jeho Ducati bylo po výjezdu krátce ve vzduchu a všechno vypadalo normálně. Potom se kolo dotklo asfaltu. A motorka mu prakticky okamžitě zmizela pod tělem.
Pád byl tak neobvyklý, že trénink musel být na chvíli zastaven červenou vlajkou. Márquez vyvázl bez zranění. Větší otázkou bylo, proč vůbec spadl.
Přední brzda zůstala lehce sevřená
Vysvětlení přišlo až po kontrole motocyklu. Márquez uvedl, že problém byl v přední brzdě. Když bylo přední kolo ve vzduchu, brzda zůstala aktivní. Jakmile se pneumatika po wheelie znovu dotkla asfaltu, okamžitě ztratila stabilitu a motorka se složila. Na videu celý pád vypadá skoro nelogicky. Jezdec není v náklonu. Není uprostřed tvrdého brzdění. Naopak prudce akceleruje.
Právě proto ale problém Márqueze zaskočil. Jeho tělo čekalo úplně jiný pohyb motorky.
Když přední kolo dopadne, musí se okamžitě roztočit
Princip je docela jednoduchý. Při wheelie se přední pneumatika odlepí od asfaltu a její rychlost otáčení se může změnit. Po návratu na zem se musí během okamžiku znovu srovnat s rychlostí motocyklu.
Za normálních okolností je to běžná součást jízdy MotoGP. Pokud je ale kolo v okamžiku kontaktu přibrzděné, rozdíl mezi rychlostí motocyklu a rychlostí pneumatiky se stane problémem.
Guma místo plynulého roztočení dostane prudký impuls. A protože přední pneumatika současně určuje směr motocyklu, stačí velmi malá ztráta přilnavosti, aby jezdec šel okamžitě k zemi. Márquez proto mluvil o situaci, na kterou tělo není připravené.
VIDEO Nejhorší podobné pády jsou právě ty, které nepřicházejí v očekávaném místě
Při nájezdu do zatáčky jezdec počítá s tím, že jede na limitu přilnavosti. Tělo je připravené na pohyb motorky. Na rovince při akceleraci takovou informaci neočekává. Proto Márquez nestihl prakticky nic zachránit. Ducati se složila rychleji, než mohl reagovat.
Pozoruhodné je, co udělal potom
Motorka skončila poškozená a trénink na chvíli přerušila červená vlajka. Márquez ale nebyl zraněný, přesedl na druhý stroj a ještě před koncem session se dokázal vrátit mezi nejlepší desítku. Nakonec skončil osmý a zajistil si přímý postup do Q2.
To je na celém příběhu možná nejmotocyklovější část. Spadl na místě, kde se téměř nepadá. Nevěděl proč. Tým zjistil, že mu přední kolo při návratu na asfalt přibrzdilo. A o několik minut později už znovu jel na limitu.
V MotoGP se některé technické problémy analyzují celé týdny. Tenhle měl velmi rychlou první odpověď. A ještě rychlejší návrat jezdce na trať.
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