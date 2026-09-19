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Domácí paštika z kachních jater, bůčku a krkovičky: Jemná, poctivá, masová a lepší než kupovaná

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Když se doma chystá paštika, je to u nás malý svátek a zároveň práce na půl dne, která ale dává velký smysl. Tahle domácí paštika z kachních jater, vepřového bůčku a krkovičky je poctivá, sytá a krásně jemná díky tomu, že se maso mele opravdu najemno a směs se pak zavaří do sklenic.
Obrázek k receptu s názvem Kam se hrabou kupované: Domácí paštika z kachních jater a vepřového bůčku a krkovičky je jemná, výrazná a poctivá

Obrázek k receptu s názvem Kam se hrabou kupované: Domácí paštika z kachních jater a vepřového bůčku a krkovičky je jemná, výrazná a poctivá

Zdroj: Zdroj: Dobré Recepty od Agi, se souhlasem, Recept s názvem Kam se hrabou kupované: Domácí paštika z kachních jater a vepřového bůčku a krkovičky je jemná, výrazná a poctivá
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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