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Češi našli městečko v Itálii, kde se dá koupat ještě v listopadu a oběd stojí jako před 10 lety, berou ho útokem

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Češi našli městečko v Itálii, kde se dá koupat ještě v listopadu a oběd stojí jako před 10 lety, berou ho útokem

Češi našli městečko v Itálii, kde se dá koupat ještě v listopadu a oběd stojí jako před 10 lety, berou ho útokem

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Outdoor tipy

Web je zaměřený na cestování, turistiku, kempování a další outdoorové aktivity. Čtenáři zde najdou tipy na výbavu, rady pro začátečníky i pokročilé, testy vybavení a doporučení, jak si užít přírodu bezpečně a pohodlně. Nechybí ani inspirace na výlety, přehled zajímavých lokalit nebo praktické...

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