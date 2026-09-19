Jeřáb osadil ocelovou konstrukci nové lávky přes rušnou Rokycanskou tříduPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jeřáb osadil ocelovou konstrukci nové lávky přes rušnou Rokycanskou třídu
Policisté ukončili pátrání po devětadvacetiletém Jindřichovi, který utekl z Psychiatrické nemocnice v...
K tragické události došlo v sobotu krátce před druhou hodinou ráno na 104. kilometru dálnice D5 ve směru na...
Bez vody se ocitl Zbiroh na Rokycansku, kde žije zhruba 2500 obyvatel. Na vině byla rozsáhlá havárie, ke...
Na lepší časy se blýská fence Meggie, která se dostala do péče domažlického útulku. V době příjmu byla v...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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