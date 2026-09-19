Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Jeřáb osadil ocelovou konstrukci nové lávky přes rušnou Rokycanskou třídu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Čtyři díly ocelové konstrukce nové lávky pro pěší a cyklisty osazoval od sobotního rána jeřáb přes rušnou Rokycanskou třídu v Plzni. Stavba nahradí nevyhovující podchod a propojí části sídliště na obou stranách frekventované silnice, která do města přivádí dopravu ve směru od Prahy.
Jeřáb osadil ocelovou konstrukci nové lávky přes rušnou Rokycanskou třídu

Jeřáb osadil ocelovou konstrukci nové lávky přes rušnou Rokycanskou třídu

Zdroj: Milan Svoboda
Reklama
Další články z Plzeňská Drbna
Místo středověkého tvrziště Pecihrádek bude přístupnější, studie navrhuje nové cesty
Místo středověkého tvrziště Pecihrádek bude přístupnější, studie navrhuje nové cesty
Policie ukončila pátrání po pacientovi z psychiatrické nemocnice, druhého stále hledá
Policie ukončila pátrání po pacientovi z psychiatrické nemocnice, druhého stále hledá

Policisté ukončili pátrání po devětadvacetiletém Jindřichovi, který utekl z Psychiatrické nemocnice v...

Řidič náklaďáku při couvání na dálnici srazil kolegu, muž nepřežil
Řidič náklaďáku při couvání na dálnici srazil kolegu, muž nepřežil

K tragické události došlo v sobotu krátce před druhou hodinou ráno na 104. kilometru dálnice D5 ve směru na...

Havárie ochromila dodávky vody pro celé město, situaci se prozatím podařilo vyřešit
Havárie ochromila dodávky vody pro celé město, situaci se prozatím podařilo vyřešit

Bez vody se ocitl Zbiroh na Rokycansku, kde žije zhruba 2500 obyvatel. Na vině byla rozsáhlá havárie, ke...

Drobounká Meggie rodila jedno štěně za druhým, teď je v útulku s vředy na očích
Drobounká Meggie rodila jedno štěně za druhým, teď je v útulku s vředy na očích

Na lepší časy se blýská fence Meggie, která se dostala do péče domažlického útulku. V době příjmu byla v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

Všechny články tohoto autora →
Plzeňská Drbna
Další články z kategorie Plzeňský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPlzeňský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.