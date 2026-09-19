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U oblíbeného egyptského letoviska se objevili obří žraloci. Mezi turisty nastala panika

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Vody u egyptské Hurghady nabídly během posledních dnů mimořádnou podívanou. V oblasti ostrova Giftun byl opakovaně zaznamenán žralok obrovský a v jednu chvíli se na stejném místě pohybovali dokonce dva jedinci. Přestože může zpráva o obřím žralokovi nedaleko turistického letoviska působit znepokojivě, místní ochranáři turisty uklidňují. Tento druh se živí především planktonem a vůči člověku není považován za agresivního.
U oblíbeného egyptského letoviska se objevili obří žraloci. Mezi turisty nastala panika

U oblíbeného egyptského letoviska se objevili obří žraloci. Mezi turisty nastala panika

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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