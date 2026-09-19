U oblíbeného egyptského letoviska se objevili obří žraloci. Mezi turisty nastala panika

Neobvyklá pozorování zaznamenali během uplynulého týdne potápěči a milovníci podmořského života v oblasti ostrova Giftun u Hurghady. Žraloci obrovští se opakovaně ukázali mezi útesy Hamda a Sabina. Nejpůsobivější okamžik nastal ve chvíli, kdy byli v oblasti současně spatřeni dva jedinci. Správa chráněných oblastí Rudého moře jejich výskyt potvrdila 18. září a upozornila, že právě setkání s tímto druhem patří mezi mimořádné zážitky, protože navzdory jeho velikosti jde o klidného mořského živočicha.
Jméno budí respekt, pro člověka ale kořistí není
Žralok obrovský je největší žijící rybou na světě a některé exempláře mohou dorůstat délky přes 12 metrů. Jeho obrovská tlama však neslouží k lovu koupajících se lidí nebo potápěčů. Jde o filtrátora, který při plavání zachycuje z vody plankton, drobné organismy, jikry a malé ryby. Právě proto egyptští ochranáři v souvislosti s aktuálním výskytem zdůraznili jeho mírumilovnou povahu. Pro turistu může pohled na několikametrového žraloka působit dramaticky, jeho způsob získávání potravy je ale zcela odlišný například od dravých druhů žraloků.
Do oblasti je pravděpodobně přilákala potrava
Výskyt u Giftunu není podle odborníků náhodný. Žraloci obrovští dokážou při hledání potravy překonávat značné vzdálenosti a jejich pohyb ovlivňují mořské proudy, vítr, promíchávání vody i takzvané oceánské víry. Ty mohou na určitých místech koncentrovat živiny a plankton, což pro obrovské ryby vytváří vhodné podmínky k hledání potravy. Rudé moře je přitom ve srovnání s některými jinými oblastmi relativně chudé na živiny, takže místa s větším množstvím potravy mohou hrát při pohybu žraloků významnou roli. Současná pozorování zároveň potvrzují význam Rudého moře jako migračního koridoru pro velké mořské druhy.
Zkušenosti turistů, kteří se se žralokem obrovským v okolí Hurghady setkali už dříve, ukazují, jak výjimečná podobná chvíle bývá. Jeden z potápěčů po náhodném setkání v Rudém moři východně od Hurghady označil událost za „vrchol mého života“. Jiná návštěvnice Hurghady v hodnocení potápěčského centra popsala, že se jí během pobytu podařilo se žralokem obrovským plavat a zážitek zařadila mezi nejlepší okamžiky celé dovolené. Už při pozorování u Giftunu v roce 2018 turisté a potápěči pořizovali fotografie a někteří vstoupili do vody, přičemž tehdejší účastnice výletu popisovala především nadšení lidí na lodi. Tyto starší zkušenosti se netýkají aktuálně pozorovaných dvou jedinců, dobře ale ukazují, proč mezi potápěči vyvolává přítomnost tohoto druhu takovou pozornost.
Pozorovat ano, pronásledovat nebo se dotýkat ne
Mírumilovná povaha žraloka obrovského neznamená, že by se k němu lidé měli přibližovat bez omezení. Při předchozích výskytech v oblasti Hurghady egyptští ochranáři varovali před dotýkáním, jízdou na zvířeti, lovem nebo snahou změnit směr jeho pohybu. Doporučováno bylo také ponechat žralokovi několik metrů prostoru a nepoužívat blesk. Stejný princip dodržují i potápěčská centra v oblasti, protože pronásledovaný žralok se může jednoduše ponořit a místo opustit. Smyslem je nechat zvíře pokračovat v přirozeném krmení a pohybu bez zbytečného stresu.
Každé podobné pozorování má význam i pro vědce
Žralok obrovský je v celosvětovém měřítku veden jako ohrožený druh, a proto mají jeho opakovaná pozorování význam nejen pro cestovní ruch, ale také pro výzkum. Egyptští ochranáři upozorňují, že zaznamenání přesného místa, data, přibližné velikosti zvířete a fotografií může pomoci při sledování pohybu jednotlivých žraloků a při určování oblastí, které využívají k hledání potravy. Současné dění u Giftunu tak není varováním před nebezpečným predátorem u turistických pláží, ale především vzácným pozorováním největší ryby planety v jedné z nejznámějších oblastí Rudého moře.
Zdroje: youm7.com, egypttoday.com, masrawy.com, egyptindependent.com, tripadvisor.com, reddit.com, noaa.gov