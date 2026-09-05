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Tragická nehoda v Bojkovicích: Srazily se dvě řidičky v autech, jedna zemřela

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Zcela zdemolovaná skončila dvě osobní auta po drtivé srážce v Bojkovicích nedaleko Uherského Brodu. U místní večerky se v pátek v podvečer srazily dvě řidičky, jedna z nich zemřela.
Tragická nehoda v Bojkovicích. Foto: HZS Zlínského kraje

Tragická nehoda v Bojkovicích. Foto: HZS Zlínského kraje

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR nehody

ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.

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