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Na dálnici D8 shořel návěs kamionu, převážel solární panely

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Dopravní komplikace způsobil v pátek dopoledne požár návěsu kamionu na dálnici D8 nedaleko Lovosic. Kamion převážel solární panely.
Na dálnici D8 shořel návěs kamionu, převážel solární panely

Na dálnici D8 shořel návěs kamionu, převážel solární panely

Zdroj: ČRzprávy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR nehody

ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.

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