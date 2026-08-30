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BMW u Dolního Dvořiště proletělo kruhovým objezdem, skončilo zdemolované

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Okolnosti dopravní nehody na kruhovém objezdu vyšetřují policisté od sobotního poledne u Dolního Dvořiště v jižních Čechách. Havaroval tam řidič vozu SUV značky BMW.
BMW u Dolního Dvořiště proletělo kruhovým objezdem, skončilo zdemolované

BMW u Dolního Dvořiště proletělo kruhovým objezdem, skončilo zdemolované

Zdroj: ČRzprávy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR nehody

ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.

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