Tragická nehoda ve Starém Městě. Řidič narazil do sloupu, oživování nepomohlo

Tragická nehoda ve Starém Městě. Řidič narazil do sloupu, oživování nepomohloPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tragická nehoda ve Starém Městě. Automobil narazil do sloupu. Foto: HZS Moravskoslezského kraje
Vážná zranění utrpěl v pátek muž na koloběžce v Horní Plané na Českobudějovicku. Na železničním přejezdu v...
Sedm cyklistů, čtyři zranění a pozitivní dechové zkoušky. To je výsledek dopravní nehody, ke které došlo...
Nehoda osobního a nákladního vozu zkomplikovala v pátek po poledni dopravu na dálnici D2, tvořily se dlouhé...
Dopravní komplikace způsobil v pátek dopoledne požár návěsu kamionu na dálnici D8 nedaleko Lovosic. Kamion...
ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.Všechny články tohoto autora →
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