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Nehoda cisterny u Turnova. Kvůli hořlavině museli evakuovat sousední firmu

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Na sjezdu ze silnice I/35 na silnici I/10 u Turnova dnes odpoledne havarovala cisterna plně naložená vysoce hořlavou látkou. Převrátila se na bok, policie musela evakuovat okolní budovy.
Nehoda cisterny u Turnova. Kvůli hořlavině museli evakuovat sousední firmu

Nehoda cisterny u Turnova. Kvůli hořlavině museli evakuovat sousední firmu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR nehody

ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.

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