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Temelín dostane americké palivo od Westinghouse

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Jaderná elektrárna Temelín dostane nové palivo. Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) vydal ČEZ povolení k používání palivových souborů od americké společnosti Westinghouse, které…
Temelin_2

Temelin_2

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