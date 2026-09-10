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Psy u Lipna zabily sinice, potvrdila policie

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Dennívýzva
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Záhada úhynu dvou psů u lipenské přehrady je vyřešena. Podle výsledků pitvy za jejich smrtí stojí toxické bentické sinice, které psi pozřeli. Jihočeská policie…
01-vodni-nadrz-lipno-

01-vodni-nadrz-lipno-

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