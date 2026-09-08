Tartes tropéziennes v české verzi jsou výjimečně jemné, krémové a ideální pro víkendové pečení

Za sklem v pekárně vypadají tartes tropéziennes skoro jako něco, na co se člověk raději jen dívá. Aspoň já to tak měla. Chvíli jsem u vitríny postávala, v hlavě rychlý přepočet, kolik kousků vzít domů, a nakonec jsem stejně skončila u jiného pečiva. Pak mi francouzská kamarádka poslala recept a já si ho časem trochu upravila po svém. Od té doby je spíš obhlížím, než abych je kupovala. Těsto je měkké a nadýchané, krém jemný, lehký, žádná hutná máslová nálož. Kynuté pečivo s vanilkovou náplní se pohybuje někde mezi sváteční snídaní a dezertem ke kávě.
Na tomhle receptu mě baví, že na pohled pořád působí
francouzsky, možná trochu cukrářsky, ale v domácí kuchyni není tak nedostupný, jak by se mohlo zdát. Základ připomíná jemnou briošku. Jen je upravený tak, aby se dal připravit z věcí, které člověk běžně koupí, bez výpravy do specializovaného obchodu. dělám Krém jednodušší než u klasických verzí. Výsledek přitom zůstane něžný, vláčný a překvapivě slavnostní.
Můj tip: S moukou opatrně. Těsto nemá být suché ani tvrdé, spíš měkké, pružné a po vykynutí skoro polštářové. Tady se rozhoduje, jestli budou bochánky opravdu jemné, nebo z nich bude jen obyčejná sladká buchta. Tartes tropéziennes mají francouzský základ, doma ale snesou úpravy
Ve
se francouzských receptech tartes tropéziennes většinou popisují jako pečivo z brioškového těsta, tedy z těsta bohatšího na vejce a máslo. Podobně o nich píšou i zahraniční zdroje. Některé zmiňují těsto s vejci a máslem a náplň složenou z několika krémů, jiné pracují s krémem z mléka, žloutků, cukru, kukuřičného škrobu a přidávají i vodu z pomerančových květů. Krásná cukrařina, o tom se dá těžko přít. Jenže doma někdy vyhraje jednodušší cesta. Recept na nadýchané domácí tartes tropéziennes
Doba přípravy: 40 minut + kynutí Doba pečení: 15 až 18 minut Počet porcí: 8 až 10 kusů Celkový čas: zhruba 2 hodiny Ingredience, které budeme potřebovat
Těsto: 350 g hladké mouky 170 ml vlažného mléka 1 lžička pekařského droždí 2 lžíce oleje 3 lžíce cukru 30 g másla 1 vejce 1/2 lžičky soli
Krém: 250 ml mléka 2 lžíce cukru 1 sáček vanilkového cukru 2 lžíce šlehačkového smetanového prášku 200 ml smetany ke šlehání
Drobenka: 50 g mouky 40 g cukru 40 g másla Postup přípravy jemných tartes tropéziennes
1. Do mísy nalijte vlažné mléko, přidejte cukr a pekařské droždí. Krátce promíchejte a nechte asi 10 minut stát. Když se na povrchu objeví pěna, droždí se probudilo a může se pokračovat.
2. Přisypte mouku, přidejte vejce, olej, změklé máslo a sůl. Vypracujte hladké těsto. Robot práci urychlí, ale ručně to jde také, jen je potřeba tomu dát pár minut navíc. Těsto má být vláčné a pružné, ne sevřené do hutné koule.
3. Mísu zakryjte utěrkou a postavte ji na teplé místo. Těsto nechte kynout přibližně 60 minut, dokud zhruba nezdvojnásobí objem. Mezitím připravte drobenku
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4. Mouku, cukr a studené máslo promněte mezi prsty, až vznikne sypká směs. Dejte ji stranou, nejlépe do chladu, aby máslo zbytečně nepovolilo.
5. Na krém zahřejte v kastrůlku většinu mléka s cukrem a vanilkovým cukrem. Ve zbytku mléka rozmíchejte smetanový prášek, opravdu pečlivě, aby nezůstaly hrudky. Směs vlijte do horkého mléka a za stálého míchání krátce provařte, dokud nezhoustne. U vařeného základu krému platí podobné pravidlo jako ve francouzských receptech: má zhoustnout, ale nemá se dlouho trápit na plotně.
6. Hotový základ přendejte do misky, zakryjte povrch a nechte úplně vychladnout. Potom vyšlehejte smetanu dotuha a opatrně ji zapracujte do studeného základu. Krém se tím odlehčí a bude příjemně vzdušný.
7. Vykynuté těsto rozdělte na 8 až 10 podobně velkých dílů. Z každého vytvarujte bochánek a položte ho na plech vyložený pečicím papírem. Nechte ještě 15 až 20 minut dokynout. Foto: Cooky.cz, Z vykynutého těsta vytvarujte bochánky a nechte ještě chvíli kynout.
8. Troubu rozehřejte na 180 °C. Bochánky můžete zlehka potřít mlékem nebo rozšlehaným vejcem. Navrch nasypte připravenou drobenku. Foto: Cooky.cz, Před pečením bochánky potřete mlékem nebo vajíčkem a posypte drobenkou.
9. Pečte asi 15 až 18 minut, jen do jemného zezlátnutí. Tady se vyplatí hlídat troubu. Jakmile se bochánky přepečou, přijdou o měkkost, kvůli které stojí za to je dělat.
10. Upečené bochánky nechte vychladnout. Pak je opatrně vodorovně rozkrojte a naplňte vanilkovým krémem. Krémem nešetřím. Bez pořádné vrstvy náplně by to bylo jen sladké kynuté pečivo, ne domácí tropezienne.
11. Nejlepší jsou v den upečení, kdy je těsto nejměkčí. Pokud něco zbyde, uložte kousky do lednice a snězte je do 24 hodin. Před podáváním je nechte pár minut povolit při pokojové teplotě, krém pak chutná jemněji. Rady z domácí české kuchyně Pro výraznější vůni můžete do krému přidat špetku vanilky nebo pár kapek pomerančové vody. Ve francouzských receptech se objevuje často, ale stačí jí opravdu málo. Pokud se těsto lepí, podsypávejte jen zlehka. Příliš mnoho mouky z něj udělá obyčejnou buchtu, a to by byla škoda. Bochánky plňte až ve chvíli, kdy jsou úplně studené. Teplé těsto by krém povolilo a náplň by se hůř držela uvnitř. Pokud chcete pevnější krém, dejte naplněné bochánky na 20 až 30 minut do lednice. Náplň se zpevní, lépe udrží tvar a pečivo se bude pohodlněji podávat, hlavně když ho chystáte pro návštěvu.
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