Královna ženského tenisu končí. Sabalenková po 99 týdnech přišla o první místo a nahradí ji Rybakinová

Příběh, který vypadá jako jednoduchá výměna na trůnu, má ve skutečnosti dvě časové roviny, a bez jejich oddělení nedává smysl. Na US Open 2025 totiž Sabalenková o jedničku nepřišla, naopak titul obhájila a žebříček z 8. září 2025 ji ponechal na čele. Skutečný zlom nastal až o rok později, na US Open 2026, kdy Rybakinová postupem do semifinále přes Čeng Čchin-wen ukončila Sabalenkové 99týdenní souvislou vládu na vrcholu. Jeden jediný týden chyběl ke kulatému číslu sto.
Rok 2025: Sabalenková vládla bez přerušení
Kdo hledá pád Sabalenkové v sezoně 2025, hledá marně. Běloruska vstoupila do US Open jako jednička se 46 souvislými týdny na čele a bilancí 50 výher a 10 porážek. V New Yorku prošla turnajem bez ztráty setu až do čtvrtfinále, kde měla nastoupit proti Markétě Vondroušové, ta ale odstoupila a Sabalenková postoupila bez boje. Titul nakonec obhájila a žebříček WTA z pondělí 8. září 2025 ji ponechal na prvním místě.
Rybakinová mezitím vypadla v osmifinále právě s Vondroušovou. Sezonu 2025 sice zakončila výhrou na WTA Finals, ale v celoročním žebříčku skončila až pátá. Sabalenková se stala teprve třetí hráčkou od roku 2000, která strávila celý kalendářní rok na pozici světové jedničky. Žádný pád, žádná ztráta trůnu.
Číslo 99 a bodový scénář US Open 2026
Odkud se tedy vzalo číslo 99? Patří k souvislé sérii Sabalenkové na čele žebříčku, která běžela od 21. října 2024 až do září 2026. Celkem měla v tu chvíli 107 týdnů na první příčce, čímž se posunula na desáté místo historických tabulek, před Lindsay Davenportovou (98 týdnů).
Před US Open 2026 WTA zveřejnila přesný rozpad scénářů. Sabalenková bránila 2 000 bodů za loňský titul. Aby si jedničku udržela, musela turnaj vyhrát a zároveň potřebovala, aby Rybakinová vypadla před semifinále. Rybakinové naopak stačila i pasivní varianta: pokud Sabalenková, Pegulaová ani Gauffová titul nezískají, jedničku přebírala automaticky. Absolutní jistotu jí dal postup do semifinále.
Přesně to se stalo. Rybakinová 9. září 2026 přetlačila Čeng Čchin-wen ve třech setech a zajistila si první místo ještě před vlastním semifinálovým zápasem.
Jeden týden od stovky
Sabalenková to věděla. Po čtvrtfinálovém vítězství nad Taylorovou Townsendovou přiznala, jak mentálně vyčerpávající je hrát s vědomím, že žebříček visí na každém výsledku. A pak řekla větu, která její přístup shrnuje lépe než jakákoli statistika: „Kdybych si měla vybrat mezi udržením jedničky a třetím US Open v řadě, vzala bych titul.“
Devětadevadesát týdnů v kuse na vrcholu. Jeden týden od kulatého čísla. WTA před turnajem výslovně psala, že pokud Sabalenková po US Open zůstane jedničkou, dosáhne stovky souvislých týdnů. Nedosáhla, ale ne proto, že by se zhroutila. Bodový systém WTA funguje na klouzavém 52týdenním okně: obhajoba 2 000 bodů za grandslamový titul je brutální matematika a Rybakinová celou sezonu 2026 systematicky sbírala body, které ji přiblížily na dostřel.
Rybakinová: z páté na první
Jelena Rybakinová vyhrála Wimbledon 2022, ale cesta k jedničce trvala ještě čtyři roky. V roce 2025 přidala titul z WTA Finals, jenže to na víc než pátou příčku nestačilo. Zlom přišel na Australian Open 2026, kde získala druhý grandslamový titul, a od té chvíle tlak na Sabalenkovou sílil každým turnajem.
Oficiální tisková zpráva WTA z 9. září 2026 ji označila za „tvůrkyni historie“, první hráčku či hráče reprezentující Kazachstán na čele světového žebříčku. Nové pořadí nabylo účinnosti v pondělí 14. září 2026.
Pro kontext: Sabalenkové 107 celkových týdnů na jedničce ji řadí na desáté místo historie. Před ní stojí jména jako Justine Heninová (117), Ashleigh Bartyová (121), Iga Świąteková (125), Monica Selešová (178), Martina Hingisová (209), Chris Evertová (260), Serena Williamsová (319) a Steffi Grafová s nedostižnými 377 týdny.
Co to mění v praxi
Žebříček WTA určuje nasazení i vstup do turnajů. Rybakinová bude od 14. září 2026 nasazená jako jednička na všech akcích, jejichž uzávěrka přihlášek spadne po tomto datu. Sabalenková zůstává dvojkou s reálnou šancí na návrat; stačí, aby v dalších velkých turnajích Rybakinovou bodově předjela, nebo jí nechala propadnout větší obhajobu. Klouzavý systém nic neuzamyká natrvalo.
Sabalenkové vláda neskončila kolapsem. Skončila aritmetikou, a jedním týdnem, který chyběl ke stovce.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář