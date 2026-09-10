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Královna ženského tenisu končí. Sabalenková po 99 týdnech přišla o první místo a nahradí ji Rybakinová

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Jelena Rybakinová se 14. září 2026 stala první tenistkou z Kazachstánu na čele žebříčku WTA. Aryna Sabalenková skončila jeden týden před magickou stovkou.
Královna ženského tenisu končí. Sabalenková po 99 týdnech přišla o první místo a nahradí ji Rybakinová

Královna ženského tenisu končí. Sabalenková po 99 týdnech přišla o první místo a nahradí ji Rybakinová

Zdroj: Ocoudis/ Public Domain Dedication
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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