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Rytmusova reklama s invalidním vozíkem vyvolala kritiku. Známá zpěvačka mluví o zesměšňování handicapovaných

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Reklamní video rappera Rytmuse rozdělilo jeho sledující. V krátké scénce usedl na invalidní vozík, ze kterého se následně zvedl, což část veřejnosti přijala jako vtip, zatímco jiní podobné zpracování považují za nevhodné. Velmi ostře se ozvala také operní a muzikálová zpěvačka Michaela Štiková, jejíž dcera žije s pohybovým handicapem.
Rytmusova reklama s invalidním vozíkem vyvolala kritiku. Známá zpěvačka mluví o zesměšňování handicapovaných

Rytmusova reklama s invalidním vozíkem vyvolala kritiku. Známá zpěvačka mluví o zesměšňování handicapovaných

Zdroj: nextfoto.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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