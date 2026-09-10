Sara Sandeva odhalila, jak vypadaly její poslední chvíle před svatbou: Z těchto fotek fanouškům ukápla slza

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Sara Sandeva odhalila, jak vypadaly její poslední chvíle před svatbou: Z těchto fotek fanouškům ukápla slzaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Sara Sandeva se s odstupem vrátila k červnové rozlučce se svobodou. Na Instagramu ukázala chvíle s 14 ženami, než si v létě vzala Jakuba Prachaře.
Fotografie Sary Sandevy
Zdroj: Foto: Nextfoto, Sara Sandeva na TK k Letním shakespearovským slavnostem
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