Dotační podpora české audiovize příští rok stoupne téměř na 800 milionů korun

Objem dotačních peněz, které má Státní fond kinematografie (SFA) určen přímo na podporu české audiovize, se v příštím roce navýší cca o 50 milionů korun (plus 7 procent). Její celková výše tak dosáhne 787,5 milionu korun. Ještě v roce 2024 tato podpora dosahovala přibližně 530 milionů korun. Zástupci SFA o tom informovali na dnešní tiskové konferenci. Rozdělení prostředků a zdroj peněz obsahuje nedávno schválená tzv. Krátkodobá koncepce 2027 (KK2027; koncepci představuje ředitelka fondu Veronika Slámová na videu zde). Z celkové sumy na dotace v roce 2027 připadne na kinematografii 300 milionů korun (38,1 procenta), na televizní díla 153 milionů (19,4 procenta), na animaci a videohry 165 milionů (21 procent) a na infrastrukturu 169,5 milionu korun (21,5 procenta). Koncepce zahrnuje také historicky první výzvy fondu na vývoj a výrobu videoher s alokací 30 milionů korun. Na vývoj videoher je vyčleněno 12 milionů korun a na výrobu 18 milionů. Fond plánuje otevření výzev pro videohry v květnu 2027. První výsledky by měly být na podzim 2027.
Spuštění výzev pro videohry předpokládá podle fondu dokončení potřebných právních a formálních kroků a soulad s evropskými pravidly veřejné podpory. Fond v současné době zvažuje formu poplatků pro podpořené videoherní projekty. Podle informací Borovan.cz by se mělo jednat o podíl na zisku podpořených projektů.
"Podpora audiovize má provázet cestu díla od prvního nápadu až k divákům. V koncepci pro rok 2027 proto vedle filmů, seriálů a animace počítáme poprvé také s vývojem a výrobou videoher. Současně přidáváme prostředky na modernizaci kin a propagaci české audiovize. Chceme, aby kvalitní tvorba měla podmínky nejen vzniknout, ale také najít své publikum," uvedl předseda představenstva SFA Petr Dvořák (bývalý ředitel ČT a Novy).
Největší meziroční nárůst zaznamenal sektor animace a videohry - 30 milionů (to je ta nová suma pro videohry). U kinematografie nárůst činil 22 milionů korun a u televizních děl 5 milionů. Výzvám v KK2027, zaměřeným na hranou tvorbu, je určeno 337 milionů korun: 232 milionů v kinematografii a 105 milionů v televizních dílech. Dokumentární tvorbě připadá 68 milionů korun, z toho 20 milionů v kinematografii a 48 milionů v televizních dílech. Součty nezahrnují společné minoritní koprodukce hraných a dokumentárních filmů a experimentální film.
Na digitalizaci a modernizaci kin je v KK 2027 určeno 33 milionů korun, o 3 miliony více než v předchozí koncepci. "Fond tak reaguje na značný zájem žadatelů, kdy v předchozím roce ze 107 žádostí mohl vyhovět pouze 44 žadatelům. Celkové alokace infrastruktury nejsou přímo srovnatelné: součty ovlivňuje střídání víceletých výzev a jednorázové výzvy KK 2026 reagující na nevyhlášení koncepce v roce 2025,ů uvedli zástupci fondu. V nadcházejícím období fond otevře výzvy na podporu festivalů, účasti na zahraničních festivalech a fórech včetně oscarové kampaně českého kandidáta, distribuce, filmového vzdělávání, periodických a neperiodických publikací, výzkumných projektů i celoroční činnosti.
Fond rovněž zveřejnil dosavadní výběry daňových poplatků od jednotlivých aktérů audiovizuálního trhu (jedná se o 2 procenta z určených výnosů, u VOD si hráči mohou započíst investice do českého obsahu). Následující čísla jsou za období 1. leden až 31. srpen 2026. Ke konci srpna fond vykázal příjmy z audiovizuálních poplatků v celkové výši 387,7 milionu korun. Největší část tvořily poplatky z TV reklamy (komerční televize), které dosáhly 175,8 milionu. Z převzatého televizního vysílání pocházelo 103,1 milionu, z VOD služeb 67,7 milionu a z kin 41,2 milionu korun. Jak pro podporu české audiovize, tak i pro filmové pobídky je toto číslo důležité - u dotací pro audiovizi stát dosype stejně objemnou sumu v následujícím roce, u pobídek je výsledný objem dán šestinásobkem (v letech 2026 a 2027 je to sedminásobek).