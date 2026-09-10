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Dotační podpora české audiovize příští rok stoupne téměř na 800 milionů korun

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Objem dotačních peněz, které má Státní fond kinematografie (SFA) určen přímo na podporu české audiovize, se v příštím roce navýší cca o 50 milionů korun (plus 7 procent). Její celková výše tak dosáhne 787,5 milionu korun. Ještě v roce 2024 tato podpora dosahovala přibližně 530 milionů korun. Zástupci SFA o tom informovali na dnešní tiskové
Podpora české audiovize příští rok stoupne téměř na 800 milionů korun

Podpora české audiovize příští rok stoupne téměř na 800 milionů korun

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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