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První stát řekl NE a odmítl další přechod na zimní čas

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Kanadská provincie se rozhodla pro radikální krok, který roky odkládala. Od podzimu 2026 už neposune hodiny zpět a bude používat výhradně letní čas. Kdy se toho dočkáme i v Evropě?
První stát řekl NE a odmítl další přechod na zimní čas

První stát řekl NE a odmítl další přechod na zimní čas

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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