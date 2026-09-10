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Po stopách Vinnetoua v Chorvatsku. Některá místa z filmů zůstala, pevnost Niobara ale nahradila cementárna

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Kultovní Vinnetou zanechal v chorvatské přírodě spoustu stop. Původní filmové lokace se od šedesátých let proměnily a dnešní realita umí hodně překvapit.
Vinnetou

Vinnetou

Zdroj: FOTO:Jadran Film / distr. TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

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