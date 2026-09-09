Českokrumlovská nemocnice otevřela modernizovaný pavilon za 271 milionůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Českokrumlovská nemocnice otevřela modernizovaný pavilon za 271 milionů
Vojenské letouny, které v těchto dnech křižují nebe nad jižními Čechami, neunikají pozornosti místních....
Tábor chce vybudovat malou vodní nádrž Hlinný. Stavba poblíž obce Turovec má pomoci zadržovat vodu v...
Teploty po celém Česku dnes překračovaly hranici třiceti stupňů. Už během noci se ale počasí začne měnit....
Na vepřové dostal pořádnou chuť. Neznámý pachatel se v Kaplici pokusil vloupat do tří prodejních automatů s...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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