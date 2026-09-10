„Už nikdy více.“ Turistka popsala špatnou zkušenost s ubytováním v Chorvatsku a varuje ostatní

Do Chorvatska vyráží řada Čechů autem a část kufru snadno zaplní věcmi, které nakonec vůbec nepotřebují. U běžně kategorizovaného apartmánu totiž chorvatské předpisy počítají s poměrně konkrétním základním vybavením.
Přesto existuje několik položek, které v nabídce vypadají skoro samozřejmě, ale povinné být nemusí. Právě tady může vzniknout nepříjemné překvapení. Před rezervací se proto vyplatí rozlišit, co patří k minimálnímu standardu a co je pouze službou navíc.
Hvězdičky nejsou jen ozdoba na ceduli
Soukromé apartmány v Chorvatsku se kategorizují podle podmínek stanovených
tamními předpisy. Ty rozlišují mimo jiné apartmány se dvěma, třemi, čtyřmi a pěti hvězdičkami a podrobně řeší prostor, nábytek, koupelnu i kuchyň. Chorvatské ministerstvo cestovního ruchu tento předpis nadále uvádí mezi platnými prováděcími předpisy. Ubytování v přímořských městech, jako je Fažana, bývá velmi rozmanité. Počet hvězdiček určuje povinný standard, další vybavení už ale závisí na konkrétním hostiteli. Foto: Berthold Werner/Wikimedia Commons (CC-BY-SA-3.0)
Když jsem se do jeho příloh podívala podrobněji, překvapilo mě, jak konkrétní jsou. Nejde jen o postel a koupelnu. Pravidla řeší například počet ručníků,
rezervní toaletní papír nebo vybavení potřebné k vlastnímu vaření. 7 věcí, které by v apartmánu neměly chybět
U kategorizovaného apartmánu počítají chorvatská pravidla podle jeho kategorie například s tímto základním vybavením: ložní prádlo a polštář pro každého hosta ručníky, jejichž počet a četnost výměny se řídí kategorií toaletní papír včetně rezervního balení koupelna s umyvadlem a možností sprchování nebo koupání chladnička vařič alespoň se dvěma plotýnkami nebo hořáky nádobí, příbory, kuchyňské utěrky a potřeby k mytí nádobí
Zajímavá jsou i
pravidla pro výměnu prádla. U základní kategorie se počítá s výměnou ručníků nejméně jednou za tři dny a samozřejmě při příjezdu nového hosta. S rostoucím počtem hvězdiček se požadavky zpřísňují. Podobný systém platí také u ložního prádla. Některé spotřebiče mohou v kuchyni chybět
Rychlovarná konvice, kávovar ani myčka nejsou vybavením, které musí být automaticky součástí každého apartmánu. Ani klasická pečicí trouba nemusí být samozřejmostí, protože požadavky se liší podle kategorie apartmánu. Ani spotřebiče, které doma považujeme za samozřejmost, nemusí být součástí každého apartmánu. Rychlovarnou konvici, kávovar nebo třeba toustovač je proto lepší ověřit předem. Foto: Magnific
Podobně bych automaticky nepočítala s klimatizací, pračkou nebo
připojením k internetu. V nabídkách jsou dnes běžné, ale konkrétní podmínky se mohou výrazně lišit. Některé české nabídky ubytování například výslovně uvádějí klimatizaci jako službu za příplatek a ručníky či hygienické potřeby nezahrnují do ceny. Realita po příjezdu může vypadat jinak
Že dokáže vybavení na pokoji ovlivnit dojem z celé dovolené, ukazuje i
zkušenost turistky, o níž informoval server Poznat svět. S rodinou strávila v Chorvatsku týden a za apartmán platila přibližně 2 900 korun za noc. Za tuto cenu očekávala alespoň běžný základ, po příjezdu ji ale čekalo zklamání.
Nešlo přitom o luxusní vybavení nebo drahé spotřebiče. Vadily jí především obyčejné věci, které člověk během pobytu skutečně používá. Výmluvným příkladem byla
jediná role toaletního papíru připravená na celý týden. K tomu se přidaly další nedostatky ve vybavení a z maličkostí se postupně stal jeden z hlavních dojmů z ubytování.
Právě poměr mezi zaplacenou částkou a tím, co hosté na místě dostali, byl pro turistku natolik nepříjemný, že si z dovolené odvezla jasné rozhodnutí. Do stejného ubytování už se vrátit nechtěla.
Její zkušenost následně vyvolala debatu o tom, co vlastně může host od soukromého apartmánu očekávat a které věci už jsou pouze otázkou vstřícnosti majitele. Fotografie nestačí, vyplatí se číst celý popis
Na dovolenou bych si ale ani tak nebalila půl domácnosti. Mnohem praktičtější je před cestou
otevřít detail rezervace a zkontrolovat hlavně údaje zmiňující klimatizaci, přístup k WiFi síti, rychlovarnou konvici, fén, pračku, parkování a plážové ručníky. Chorvatské pobřeží láká každoročně tisíce Čechů. Před cestou se ale vyplatí zkontrolovat nejen polohu apartmánu, ale také jeho skutečné vybavení. Foto: Berthold Werner/Wikimedia Commons (CC-BY-SA-3.0)
Rozdíl mezi povinným minimem a konkrétní nabídkou je zásadní. Chorvatská pravidla stanovují, co musí objekt splnit pro příslušnou kategorii. Majitel však může nabídnout mnohem více. A právě zdánlivé drobnosti nakonec rozhodnou, zda bude týden u Jadranu pohodový, nebo začnete hned první večer po příjezdu zjišťovat, kde koupit rychlovarnou konvici či osušku. Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, mint.gov.hr, vavra-cz.com, narodne-novine.nn.hr, fenix-magazin.de, dnevno.hr, poznatsvet.cz