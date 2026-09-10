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„Už nikdy více.“ Turistka popsala špatnou zkušenost s ubytováním v Chorvatsku a varuje ostatní

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Do Chorvatska vyráží řada Čechů autem a část kufru snadno zaplní věcmi, které nakonec vůbec nepotřebují. U běžně kategorizovaného apartmánu totiž chorvatské předpisy počítají s poměrně konkrétním základním vybavením.
Turistka zaplatila za ubytování v Chorvatsku tisíce, služby ji zklamaly. „Na týden mi dali jeden toaletní papír“

Turistka zaplatila za ubytování v Chorvatsku tisíce, služby ji zklamaly. „Na týden mi dali jeden toaletní papír“

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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