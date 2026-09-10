Llorente má na Anfieldu pět gólů. Jeho maminka po stadionu pojmenovala mopse a teď dostala další důvod jméno neměnit

Někteří fotbalisté mají oblíbený stadion. Marcos Llorente má Anfield.
Ve středečním utkání Ligy mistrů poslal Atlético Madrid proti Liverpoolu v 17. minutě do vedení, když využil přihrávku Juliána Álvareze a překonal Alissona. Atlético nakonec náskok neudrželo a prohrálo 1:2, jenže Llorente si z Anglie odvezl další statistiku, která už začíná působit absurdně.
Na Anfieldu odehrál v Champions League tři zápasy. Dal v nich pět gólů. Celkem přitom v celé kariéře nastřílel v soutěži deset branek. Přesně polovinu tedy dal na stadionu, který navštíví jednou za několik let. A vztah jeho rodiny k tomuto místu je ještě o něco osobnější. Llorenteho maminka má psa jménem Anfield.
Všechno začalo dvěma góly, které Liverpool dodnes nerad připomíná
Původ příběhu sahá do března 2020. Atlético přijelo na Anfield k odvetě osmifinále Champions League s náskokem 1:0. Liverpool zápas otočil a v prodloužení vedl 2:0, takže v tu chvíli postupoval. Pak přišel Llorente.
V 97. minutě snížil, o osm minut později přidal druhý gól a definitivně převrátil celý dvojzápas. Álvaro Morata pak ještě uzavřel skóre na 3:2 pro Atlético. Obhájce trofeje skončil a Llorente prožil jeden z největších večerů své kariéry.
Během následného covidového lockdownu koupil mamince psa. A právě ona přišla s jeho jménem. Llorente později v rozhovoru pro UEFA vysvětlil, že jeho matka při jeho zápasech hodně prožívá každou situaci a slavné vítězství v Liverpoolu pro ni zůstalo mimořádnou rodinnou vzpomínkou. Rozhodla se proto psa pojmenovat Anfield.
Internet mezitím příběh poněkud zjednodušil na „Llorente pojmenoval svého psa podle stadionu“. Ve skutečnosti je tedy Anfield pes jeho maminky a jméno vybrala ona.
Pointa je ovšem pořád stejně dobrá.
O šest let později má Anfield stále co připomínat
Mohlo zůstat u jednoho velkého večera a vtipného psího jména. Jenže Llorente se na stadion Liverpoolu vrátil a začal celý příběh opakovat. Při další návštěvě s Atléticem dal na Anfieldu znovu dva góly. Ve středu přidal pátý.
Podle španělského deníku AS se tím stal hráčem, který nastřílel Liverpoolu na jeho stadionu v Champions League nejvíce branek. Karim Benzema má čtyři, Llorente pět. Na člověka, který většinu kariéry rozhodně nehrál jako klasický útočník, je to pozoruhodná specializace.
Llorente nastupoval ve středu jako pravý wingback a Simeone mu dovolil vyrážet vysoko dopředu. Právě jeden z těchto náběhů našel Álvarez přihrávkou za obranu a Španěl zakončil akci gólem. Liverpool pak utkání otočil zásahy Dominika Szoboszlaie a Alexise Mac Allistera, takže další Llorenteho návštěva neskončila výsledkově tak krásně jako ta první. Jeho osobní bilance ale přežila bez úhony.
Gerrard okamžitě našel odpověď
Příběh psa jménem Anfield samozřejmě zazněl také během televizního přenosu. A Steven Gerrard si nemohl nechat nahrávku bez zakončení.
Když se dozvěděl o Llorenteho rodinné tradici, bývalý kapitán Liverpoolu odpověděl, že podle stejné logiky by mohl svého psa pojmenovat Goodison – podle někdejšího stadionu městského rivala Evertonu, proti kterému prožil řadu úspěšných derby.
Byla to přesně taková statistická pitomůstka, jakou fotbal občas vyrobí sám. Llorente má v Champions League deset gólů. Pět z nich dal na jediném stadionu. Jeho maminka po tomto stadionu pojmenovala psa.
A když se tam její syn ve středu znovu objevil, potřeboval sedmnáct minut, aby celé rozhodnutí ještě jednou obhájil. Anfield tentokrát Atléticu body nedal. Rodinnému mopsovi ale jeho jméno zatím sedí dokonale.
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Zdroje: UEFA – Interview: Atlético's Marcos Llorente on Manchester United, UEFA Champions League pressure and his mother's oddly named dog [1], AS – Marcos Llorente hace historia en Anfield [2], The Guardian – Alexis Mac Allister makes his point as Liverpool fight back to defeat Atlético [3], talkSPORT – Steven Gerrard's cheeky response to Marcos Llorente's Anfield dog story [4].