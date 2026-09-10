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Florencie 1954: zápas se kvůli UFO nezastavil nadobro, z nebe padala vlákna

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Florencie 1954: zápas se kvůli UFO nezastavil nadobro, z nebe padala vlákna Ano, stalo se to. Jen ne tak, jak to vypráví virální historka. 27. října 1954 ve Florencii hráči i tribuny zvedli hlavy k obloze. Největší omyl neleží v tom, že něco letělo. Leží v tom, že zápas prý skončil invazí z vesmíru.
Florencie 1954: zápas se kvůli UFO nezastavil nadobro, z nebe padala vlákna

Florencie 1954: zápas se kvůli UFO nezastavil nadobro, z nebe padala vlákna

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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