Florencie 1954: zápas se kvůli UFO nezastavil nadobro, z nebe padala vlákna Ano, stalo se to. Jen ne tak, jak to vypráví virální historka. 27. října 1954 ve Florencii hráči i tribuny zvedli hlavy k obloze. Největší omyl neleží v tom, že něco letělo. Leží v tom, že zápas prý skončil invazí z vesmíru.
Legenda přidala konec utkání, dobové zprávy ne
Deník L’Unità psal o krátkém přerušení. Hra šla dál. Fiorentina vyhrála 6:2. Šlo o přátelské nebo rezervní utkání s Pistoiese, ne o přerušenou Serii A. UFO znamená neznámý objekt na obloze, ne rovnou loď. Když sundáte efektní konec, zbude pořád slušná záhada: proč se najednou celý stadion přestal dívat na míč.
Celý stadion se díval nahoru
Po začátku druhého poločasu, kolem 15:27, zvedli hlavy diváci i hráči. Rozhodčí hru na pár minut zastavil. Na Stadio Comunale, dnešním Artemio Franchi, bylo kolem deseti tisíc lidí. Podobná hlášení šla i z dalších toskánských měst. Svědci popisovali vejce, disk, kapku, kouli, doutník, ptačí křídla. Když každý vidí jiný tvar, důkaz z oblohy slábne. Síla příběhu se přesune na to, co spadlo dolů.
Stopa ležela na zemi: andělské vlasy
Z nebe padala bílá vlákna. Lepila se, rychle se rozpadala, mizela v ruce. Dobový tisk psal o bambagia silicea, křemenné vatě, anglicky angel hair. Student Alfredo Iacopozzi nasbíral vzorky ve Florencii, další přišly ze Sesto Fiorentino. Chemik Giovanni Canneri na univerzitě hlásil bor, křemík, vápník a hořčík, bez radioaktivity. To už není jen výkřik z tribuny. To je materiál.
TIP: Schubertovu lebku mu museli vyrvat a za chování ke studentkám by dnes seděl, komponoval ale krásně.
Foto: Pixabay
Pozemské vysvětlení drží víc než talíř
První verze je ballooning: podzimní pavouci se pouštějí po jemných vláknech. Hedvábí je ale bílkovina. Canneriho spektrum zní spíš anorganicky, blíže borosilikátovému sklu. Druhá verze je chaff, radarová clona z tenkých metalizovaných vláken, kterou vojenská letadla sypou, aby zmátla přístroje. Námořnictvo USA i IEEE ji popisují jako běžnou techniku. Historie chaffu šla od hliníkových pásků k jemným vláknům, takže jistota chybí. Jistota ale chybí i u talíře.
Florentský incident tedy dokazuje hromadné pozorování a spad. Nedokazuje návštěvu. Nejpodivnější část možná neseděla na obloze. Seděla v tom, co lidem ulpělo na střeše a na drátech.
Zdroje info: Autorka, https://www.bbc.com/news/magazine-29342407, https://it.wikipedia.org/wiki/Avvistamento_di_UFO_a_Firenze, https://www.theflorentine.net/?p=8071
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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