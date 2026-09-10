Anaheim se zbavuje Kreidera po 50bodové sezoně. Problém není jeho výkon, ale to, že mladí Ducks začali být moc dobří

Ducks potřebují jeho 6,5 milionu pro hráče, kvůli nimž celou přestavbu začali. Chris Kreider přišel do Anaheimu jako přesně ten typ veterána, kterého přestavující se tým hledá. Měl za sebou více než deset let v NHL, dlouhé série play-off s New York Rangers a zkušenosti ze zápasů, které většina mladého kádru Ducks nikdy nezažila.
O rok později má za sebou 22 gólů, 28 asistencí, 50 bodů v 75 zápasech a první play-off Anaheimu od roku 2018. V něm přidal dalších sedm bodů, Ducks vyřadili Edmonton a dostali se až do druhého kola. A teď ho klub poslal na unconditional waivers s úmyslem ukončit jeho smlouvu.
Na první pohled je to zvláštní odměna za povedenou sezonu. Ve skutečnosti je Kreiderův konec v Anaheimu docela přesným obrazem toho, co se stane, když přestavba začne fungovat rychleji, než dovoluje platový strop.
Ducks už totiž nepotřebují hlavně platit veterány, kteří mají jejich mladým hráčům pomoci vyrůst. Začínají platit ty mladé hráče samotné.
Kreider svou práci nesplnil špatně. Možná ji splnil až příliš dobře
Anaheim získal Kreidera z Rangers v červnu 2025. Zaplatil za něj prospektem Carey Terrancem a volbou ve třetím kole draftu a přivedl hráče, který měl do mladého útoku přinést góly, sílu před brankou a zkušenosti z více než stovky zápasů play-off. To všechno dostal.
Kreider se stal jedním ze šesti hráčů Ducks, kteří v základní části překonali hranici 50 bodů. Anaheim vybojoval třetí místo v Pacifické divizi, ukončil sedm sezon dlouhou absenci v play-off a v prvním kole vyřadil Edmonton. Kreider v rozhodujícím šestém zápase série zaznamenal gól a dvě asistence.
Jeho sezona tedy nenabízí jednoduché vysvětlení typu „veterán zestárl a klub se ho potřebuje zbavit“. Přesnější je něco jiného. Anaheim má dnes lepší hráče, kterým musí začít posílat mnohem větší část výplatní pásky.
Leo Carlsson stál 90 milionů. Cutter Gauthier čeká ve frontě
Největší zásah do finančních plánů Ducks přišel v létě z Philadelphie. Flyers předložili Leu Carlssonovi pětiletý offer sheet na 90 milionů dolarů. Anaheim měl dvě možnosti: nechat jednadvacetiletého centra odejít a vzít si jako kompenzaci čtyři volby v prvním kole draftu, nebo nabídku dorovnat.
Ducks dorovnali. Carlsson tak bude mít průměrný cap hit 18 milionů dolarů ročně, který se stal nejvyšším v NHL. Pro klub to bylo logické rozhodnutí. Dvojka draftu 2023 měla v minulé sezoně 29 gólů a 67 bodů a patří k hráčům, kolem nichž má být Anaheim postavený na další dekádu. Jenže Carlsson není sám.
Dvaadvacetiletý Cutter Gauthier vedl Ducks se 41 góly a 69 body a stále čeká na nový kontrakt jako chráněný volný hráč. NHL.com přímo uvádí, že právě potřeba vytvořit pod platovým stropem prostor pro Gauthierovu smlouvu patří k hlavním důvodům Kreiderova odchodu.
Anaheim má pro sezonu 2026/27 platový strop 104 milionů dolarů. Carlsson z něj sám ukusuje osmnáct. Gauthierova nová smlouva si vezme další velmi výraznou část. A najednou začne Kreiderových 6,5 milionu vypadat úplně jinak.
Stejná smlouva může být jeden rok užitečná a další rok překážet
Kreider vstupoval do poslední sezony sedmileté smlouvy na 45,5 milionu dolarů, kterou ještě v roce 2020 podepsal s Rangers. Jeho cap hit zůstává 6,5 milionu.
Když Anaheim Kreidera získával, dávalo to smysl. Tým měl mladé hráče na relativně levných smlouvách a potřeboval kolem nich postavit dostatečně kvalitní NHL kádr. Teď se rovnice obrátila.
Carlsson už levný není. Gauthier dlouho levný nezůstane. Beckett Sennecke nasbíral jako další mladý útočník 60 bodů. Obránce Pavel Mintyukov dostal v létě pětiletou smlouvu. Anaheim už není tým, který musí hledat způsoby, jak se dostat k platovému stropu a zaplnit sestavu zkušenými jmény.
Začíná řešit klasický problém dobrých týmů: koho si může dovolit udržet. A veterán s jedním rokem smlouvy, kterému bude během sezony 36 let, se v takové chvíli dostává na úplně jinou stranu tabulky než dvaadvacetiletý střelec se 41 góly. Ne proto, že by byl špatný. Protože budoucnost klubu stojí jinde.
Tohle je vlastně dobrý problém
Pro fanouška může vypadat podivně, když tým po nejlepší sezoně za dlouhé roky začne odstraňovat hráče, kteří mu k ní pomohli. Přestavba ale nemá skončit tím, že mladí hokejisté konečně začnou vyhrávat. Teprve tehdy začíná její druhá část.
Klub musí poznat, kteří hráči jsou skutečně jádrem, kolem něhož bude stavět několik dalších sezon, a kterým se nesmí bát říct sbohem, i když právě odehráli dobře.
Anaheim už během léta udělal několik takových rozhodnutí. Mason McTavish odešel do St. Louis za dva výběry v prvním kole draftu. Zkušená obrana se proměnila po odchodech Jacoba Trouby či Radka Gudase. A teď přišla řada na Kreidera.
Zvenku to může působit jako rozebírání týmu, který právě konečně uspěl. Z pohledu managementu je ale důležitější otázka, jak bude vypadat sestava za dva nebo tři roky, kdy Carlssonovi bude 23, Gauthierovi 24 a Senneckemu stále jen něco přes dvacet. Kreider v té chvíli pravděpodobně součástí vrcholu této generace nebude.
Za 50 bodů se někdy odměna nevejde pod strop
Pokud Kreider projde waivery bez zájmu ostatních klubů a jeho smlouva bude ukončena, stane se nechráněným volným hráčem. V 35 letech tak může během několika dnů hledat další tým, přestože právě odehrál sezonu, po které by normálně nebyl důvod měnit adresu.
NHL ale není liga, kde dobrá sezona automaticky garantuje pokračování. Platový strop nutí kluby přepočítávat hodnotu hráče nejen podle gólů a bodů, ale také podle věku, délky smlouvy a toho, komu budou muset zaplatit za rok či dva.
Kreiderův případ je v tomhle téměř učebnicový. Ducks ho přivedli, když potřebovali zkušeného hráče pro mladý tým. Dostali od něj 22 gólů, 50 bodů, zkušenosti v play-off a sezonu, během níž se Anaheim po osmi letech vrátil mezi nejlepší.
Pak se podívali na Carlssona, Gauthiera a zbytek mladého jádra a zjistili, že si už Kreidera nemohou dovolit stejným způsobem jako před rokem. Největší ironie přestavby totiž nastává ve chvíli, kdy začne fungovat. Děti vyrostou. A účet za ně přijde veteránům.
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Zdroje: NHL.com – Kreider to have contract terminated by Ducks, likely will be free agent [1], Reuters – Ducks placing veteran F Chris Kreider on waivers [2], NHL.com – Ducks match Carlsson 5-year, $90 million offer sheet from Flyers [3], NHL.com – Ducks clinch Stanley Cup Playoff berth for 1st time in 8 years [4], NHL.com – Ducks lose West 2nd Round to Golden Knights [5].