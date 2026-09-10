Barcelona dala devatenáctiletému Yamalovi pásku, kterou tak mladý nedostal ani Messi. Zázračné dítě se mění v lídra

Lamine Yamal už má za sebou tolik rekordů spojených se slovem „nejmladší“, že další může působit skoro rutinně. Nejmladší střelec, nejmladší hráč, nejmladší to či ono. Jenže rekord, který vytvořil ve středu proti Feyenoordu, patří do trochu jiné kategorie. Barcelona neukázala, jak brzy umí Yamal dát gól. Ukázala, jak brzy je ochotná dát mu odpovědnost.
Když v 71. minutě při výhře 5:1 střídal Raphinha, kapitánská páska skončila na Yamalově ruce. Bylo mu 19 let a 58 dní. Stal se nejmladším kapitánem prvního týmu v historii Barcelony a překonal Bojana Krkiće, který vedl mužstvo v utkání Copa del Rey v roce 2010 jako dvacetiletý.
Až potom přidal Yamal další věc, kterou od něj už publikum skoro očekává. Z přímého kopu vstřelil čtvrtý gól Barcelony a později ještě připravil centr, po němž Gabriel Jesus uzavřel skóre. Gól je ale tentokrát skoro vedlejší příběh.
Devatenáctiletému hráči může trenér dát standardku, protože má nejlepší levačku v týmu. Kapitánskou pásku mu spoluhráči dávají z úplně jiného důvodu.
Ještě nedávno ho Barcelona chránila. Teď ho postavila mezi své kapitány
Yamalův posun nezačal až ve chvíli, kdy Raphinha opustil hřiště. Barcelona před sezonou změnila kapitánskou strukturu a devatenáctiletý křídelník se dostal mezi vicekapitány. Podle Reuters jej do této role vybrali spoluhráči společně s Ericem Garcíou a Frenkiem de Jongem, zatímco Hansi Flick určil Raphinhu a Pedriho.
Právě tahle drobnost je možná důležitější než samotný rekord. Kapitanát nebyl marketingový dárek od vedení klubu hráči, jehož dresy se výborně prodávají. Část autority mu přisoudila kabina.
Ve fotbale plném zkušených reprezentantů, třicátníků a hráčů s desítkami evropských zápasů dostal místo v hierarchii někdo, kdo ještě neslavil dvacáté narozeniny. To mění způsob, jakým je potřeba o Yamalovi mluvit. Barcelona už několik let ví, že má mimořádného fotbalistu. Teď začíná ukazovat, že v něm vidí také jednoho z lidí, podle kterých se má mužstvo řídit.
Nejmladším kapitánem nebyl ani Messi
Srovnávání Yamala s Lionelem Messim už dávno sklouzává k únavnému sportovnímu reflexu. Levonohý odchovanec Barcelony vychovaný v La Masii udělá něco mimořádného a další odstavec automaticky začne jménem Argentince.
Tentokrát má ale srovnání jednoduchý statistický smysl. Messi nikdy Barcelonu jako kapitán nevedl tak mladý. Nikdo ji tak mladý nevedl.
Yamal překonal klubový rekord Bojana a kapitánskou pásku převzal v utkání Ligy mistrů, nikoli v přípravném zápase nebo proti soupeři z nižší soutěže. Barcelona otevírala evropskou sezonu, Feyenoord byl soupeřem v Champions League a na hřišti stále zůstávali výrazně zkušenější hráči. Právě proto rekord není jen další číslo do dlouhého seznamu věkových prvenství.
Yamal už nemusí dokazovat, že do základní sestavy patří navzdory věku. Barcelona začíná pracovat s představou, že právě věk přestává být při určování jeho role vůbec důležitý.
Páska přišla ve večeru, kdy Yamal zvládl i svou běžnou práci
Ještě absurdnější je, že historický moment nezastínil jeho výkon.
Barcelona vedla po třech minutách díky Raphinhovi. Karim Adeyemi zvýšil na 2:0 a Raphinha po přestávce přidal druhou branku. Když Yamal převzal kapitánskou pásku, domácí už měli zápas pevně pod kontrolou.
O šest minut později dostali přímý kop na hranici pokutového území. Yamal jej proměnil.
Feyenoord sice následně snížil, Barcelona ale večer uzavřela pátým gólem Gabriela Jesuse po Yamalově centru. Devatenáctiletý kapitán tak svůj první večer s páskou zakončil gólem a výrazným podílem na další brance.
To je důležité i pro samotnou kapitánskou linku. Barcelona mu nedává autoritu místo výkonu. Dává mu ji právě proto, že se výkon stal téměř samozřejmou součástí jeho pozice v týmu.
Kapitán není nejlepší hráč. A právě proto je tahle volba zajímavá
Fotbal často zaměňuje dvě různé věci. Být nejlepším hráčem mužstva a být jeho lídrem není totéž. Kapitán řeší rozhodčí, spoluhráče, vypjaté momenty i situace, kdy se utkání nevyvíjí dobře. Musí mít v kabině postavení, které se nedá jednoduše odvodit z počtu gólů.
Yamal má přitom ještě pořád věk, ve kterém většina hráčů řeší, zda vůbec dostane pravidelnou minutáž v prvním týmu. On už odehrál mistrovství Evropy, velké zápasy Ligy mistrů, El Clásica a sezony pod tlakem, který by pro jiné devatenáctileté hráče mohl být sám o sobě dostatečnou zátěží. Barcelona k tomu teď přidala další úkol. Nejen rozhodovat zápasy. Občas vést mužstvo.
Barceloně se mění časová osa
Celý příběh má význam také pro klub. Barcelona strávila po odchodu Messiho několik sezon hledáním nové sportovní identity. Finanční problémy jí zároveň nedovolovaly jednoduše koupit hotovou generaci hvězd, takže výrazněji sáhla po vlastní akademii.
Z této nouze postupně vznikla výhoda. Pedri je jedním z kapitánů. Yamal se stal vicekapitánem. Mladí hráči už nejsou doplňkem zkušeného týmu, ale jednou z jeho hlavních os.
A právě kapitánská páska je možná nejviditelnější důkaz toho, že Barcelona přestala na Yamala pohlížet jako na projekt budoucnosti. Budoucnost už přišla. Klub mu dal desítky zápasů, velkou část útočné odpovědnosti a teď také místo mezi lidmi, kteří mohou mužstvo vést na hřišti.
Další „nejmladší“ rekord je tentokrát jiný
Yamal pravděpodobně ještě několik věkových rekordů překoná. Jeho kariéra začala tak brzy a na tak vysoké úrovni, že matematika mu v tom bude nějaký čas pomáhat. Tenhle ale vypovídá o něčem, co statistika gólů neumí zachytit. Vstřelit branku může devatenáctiletý talent díky technice, rychlosti nebo mimořádnému instinktu. Kapitánskou pásku mu musí někdo svěřit.
Barcelona to udělala. Ve věku 19 let a 58 dní vedl Lamine Yamal první tým klubu, ve kterém hráli Messi, Xavi, Iniesta, Puyol, Cruyff nebo Guardiola. Žádný z nich kapitánskou pásku tak mladý neměl. A Barcelona přitom nepotřebovala slavnostní ceremoniál ani velké oznámení. Raphinha šel ze hřiště. Páska přešla na Yamala. A o šest minut později nový nejmladší kapitán historie klubu poslal z přímého kopu míč do sítě.
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Zdroje: Reuters – Lamine Yamal becomes Barcelona's youngest captain at 19 [1], Reuters – Proud Barca vice-captain Lamine says Champions League is his main target [2], FC Barcelona – FC Barcelona 5-1 Feyenoord: Dancing in the rain [3], FC Barcelona – First goal for Gabriel Jesus with FC Barcelona [4].