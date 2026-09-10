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Volba Mercedesu byla správná: Za 10 let snad bude ve Ferrari

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Andrea Kimi Antonelli neohroženě vládne aktuální sezoně a po jeho loňském triumfu se začínají postupně objevovat hlasy, že o titul ho mohou připravit už jen jeho vlastní chyby.
Volba Mercedesu byla správná: Za 10 let snad bude ve Ferrari

Volba Mercedesu byla správná: Za 10 let snad bude ve Ferrari

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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